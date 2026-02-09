Julia Abengózar Bruner vencedora en la final de "Los Pequeños Gigantes de la Lectura"

‘Los pequeños gigantes de la lectura’, organizado por la empresa de innovación cultural Palimpsesto, es un certamen de lectura dirigido a alumnos y alumnas de 4.º de Primaria; un proyecto que alcanza este año su cuarta edición y que tiene como objetivo fomentar el amor por los libros desde una perspectiva lúdica, además de estrechar vínculos entre los centros educativos y el sector del libro mediante visitas y encuentros.

Julia en el momento de su lectura (Teatro Emilio Gavira) | OC

Carlos Alonso Pérez Fajardo, director de Palimpsesto, ha señalado estar «encantadísimos de volver a Alcázar de San Juan», ciudad a la que ha definido como «la capital manchega de los pequeños gigantes de la lectura». Ha expresado que Alcázar ha estado vinculada al proyecto desde la primerísima edición y ha matizado que en esta cuarta edición se ha conseguido, por primera vez en Castilla-La Mancha, contar con colegios de todas las provincias tras la celebración de semifinales en cada una de ellas. Carlos Alonso Pérez ha destacado la colaboración con el Ayuntamiento y con la Junta de Castilla-La Mancha, «que nos han apoyado desde el primer día», y concluyendo que volver a la ciudad «es regresar a los orígenes de lo que ha hecho grande este proyecto».

Fajardo ha explicado que en esta final regional han participado 12 centros educativos y ha destacado el crecimiento sostenido del proyecto tanto a nivel autonómico como nacional, con más de 11.000 niños y niñas participantes y más de 300 colegios en toda España. Ha señalado que el juego se concibe como una herramienta de fomento lector en la que los escolares leen durante tres minutos textos elegidos libremente, poniendo en valor no solo la calidad de la lectura, sino también la diversidad de las obras seleccionadas y la lectura como experiencia comunitaria.

La joven alcazareña celebraba recientemente su 10º cumpleaños en familia | OC

La alcaldesa de Alcázar de San Juan, Rosa Melchor; quien ha estado presente en la final regional, acompañada de la concejala de Cultura, Cristina Perea; ha expresado su agradecimiento a la organización y ha señalado que el Ayuntamiento identificó desde el inicio esta propuesta como «una oportunidad de acercar a nuestros niños y niñas a la lectura y hacerlo, además, de una manera muy divertida». Ha matizado que Alcázar de San Juan fue uno de los primeros municipios en apostar por el proyecto y que continúa manteniendo un papel destacado dentro de su desarrollo.

Por su parte, la familia de la niña ha celebrado estas iniciativas que ponen en valor y dan visibilidad al fomento de la lectura en edades tempranas.

En cuanto a los resultados de la final regional, el primer puesto ha sido para Julia Abengózar Brunner, del CEIP Pablo Ruiz Picasso de Alcázar de San Juan, con la lectura ‘Feriópolis’. El segundo puesto lo ha obtenido Vera Martín Molina, del CEIP Santísimo Cristo de la Vera Cruz de Consuegra, con ‘La muy catastrófica visita al zoo’, mientras que el tercer puesto ha correspondido a Edurne Requena Muñoz, del CEIP Jesús Ruiz de la Fuente de Alcázar de San Juan, con la obra ‘El quinto reino’.