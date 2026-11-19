El Museo Municipal de Albacete acogerá la exposición ‘Filmoteca. 25 años en sesión continua’, organizada con motivo del XXV aniversario de la Filmoteca Municipal. La muestra invita a acercarse a la trayectoria de este servicio cultural y a celebrar su vinculación con la ciudad. La concejala de Cultura, Elena Serrallé, destacaba que esta exposición constituye “un homenaje a quienes han hecho del cine una parte de la vida cultural de Albacete y a todos los espectadores que han acompañado a la Filmoteca durante estos veinticinco años, una conmemoración con la que el Ayuntamiento quiere reconocer el trabajo desarrollado a lo largo de este cuarto de siglo y acercarlo a la ciudadanía”.

Serrallé señalaba que “la historia de la Filmoteca también está escrita en los recuerdos de sus espectadores: en una película que les emocionó, en un director que descubrieron o en una conversación al salir de la sala”. Por ello, ha señalado que esta exposición ofrece una ocasión para compartir esa memoria y reconocer el vínculo que este servicio cultural municipal ha construido con los albaceteños.

Sus profesionales

La edil también ha querido agradecer la dedicación de los profesionales que han contribuido al desarrollo de la Filmoteca Municipal durante estos años, a su director, Jesús López, así como la colaboración de quienes han participado en sus propuestas y en la preparación de esta exposición. Por último, Elena Serrallé animó los albaceteños a acercarse al Museo Municipal y participar en esta conmemoración, añadiendo que “la mejor manera de celebrar la Filmoteca es seguir descubriéndola e invitar a otros a conocerla”.

La muestra, que podrá visitarse hasta el 13 de diciembre, traslada esta conmemoración al Museo Municipal bajo el título ‘Filmoteca. 25 años en sesión continua’, una expresión que resume la continuidad de un proyecto cultural y la relación que ha mantenido con la ciudad a lo largo de un cuarto de siglo.