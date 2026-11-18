La Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSIF) denuncia que la situación de Correos en Castilla-La Mancha es insostenible y amenaza con colapsar debido a la falta de personal crónica que padece la empresa pública postal de cara a la campaña de elecciones generales del próximo 29 de noviembre.

Correos ha llevado a cabo la contratación extraordinaria de personal de reparto con cerca de un centenar de efectivos, pero CSIF denuncia que este refuerzo temporal es claramente insuficiente ante el ingente volumen de trabajo previsto, ya que además coincide con la campaña del Black Friday.

CSIF considera que las incorporaciones anunciadas por la empresa pública, con contratos que se prolongarán únicamente hasta el próximo 29 de noviembre, no pueden considerarse refuerzos efectivos, ya que se están realizando en centros de trabajo que todavía arrastran vacantes y bajas sin cubrir.

El presidente de CSIF Empresas Públicas Estatales Castilla-La Mancha, Manuel Maldonado, explica que “hay oficinas y unidades de reparto bajo mínimos y lo que tendría que haber hecho Correos es cubrir todo el déficit de personal y luego acometer los refuerzos. Es decir, en la mayoría de los casos ni siquiera con estas incorporaciones vamos a afrontar la campaña electoral con los trabajadores que debería de haber en todas las unidades, realmente no hay un refuerzo extra. El desgaste y el terrible esfuerzo al que somete Correos a su propia plantilla es brutal”.

De este modo, Correos pretende afrontar un periodo de especial actividad, marcado por el incremento de los envíos derivados de las elecciones y la coincidencia con la campaña del Black Friday, sin haber resuelto previamente el déficit estructural de personal que soportan numerosas oficinas y unidades de reparto. Castilla-La Mancha ha perdido más de 500 trabajadores en los últimos cuatro años y la empresa pública persiste además en no cubrir bajas y vacantes. Así, un refuerzo extraordinario no palia los graves y crónicos problemas estructurales de Correos.

Hay que recordar que en las últimas elecciones generales, el pasado 2023, el voto por correo batió su récord histórico, superando los tres millones de solicitudes, una situación que los trabajadores y trabajadoras de Correos resolvieron, como siempre, con una profesionalidad intachable.

Sin embargo, CSIF señala que no se puede seguir normalizando que los trabajadores de Correos tengan que compensar con su esfuerzo y profesionalidad la falta de planificación y de recursos humanos de la empresa. La calidad del servicio postal y la salud laboral de la plantilla no pueden depender permanentemente de la sobrecarga de trabajo de quienes sacan adelante el servicio cada día.

CSIF también señala que es insuficiente la gratificación extraordinaria de 129,90 euros para personal de oficina y grandes centros y 64,94 euros para el resto de personal (administrativos, técnicos, tecnología, limpieza...). Lo mismo ocurre con la retribución de 0,070247 euros de los envíos a domicilio y 0,070247 euros para los repartos de los envíos sin distribución.