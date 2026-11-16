Actividades escolares para sensibilizar sobre derechos de la infancia

La Junta de Gobierno Local del Ayuntamiento ha aprobado la programación para los centros educativos del municipio de Albacete, pedanías y entidades locales menores durante el primer trimestre del curso, centrada en la participación y la sensibilización sobre los derechos de la infancia.

Para conmemorar el Día Internacional de la Infancia, que se celebra el 20 de noviembre por la Declaración de Derechos del Niño y la Convención sobre los Derechos del Niño, el día 19 de noviembre habrá un Pleno Infantil, donde los niños y niñas de los distintos colegios de la ciudad y pedanías expondrán al alcalde Manuel Serrano sus propuestas para la mejora de la ciudad.

También con motivo de la celebración el 30 de noviembre del Día Internacional de la Ciudad Educadora, se realizará a finales de noviembre una actividad de cuentacuentos dirigida al alumnado de Educación Primaria. A través de la narración oral de cuentos, se pretende ofrecer a los escolares una experiencia, educativa cultural y lúdica que fomente el interés por la lectura, estimule la imaginación y la creatividad y favorezca el aprendizaje en valores. El cuentacuentos permite trabajar valores como el respeto, la igualdad, la solidaridad y la convivencia, contribuyendo al desarrollo integral del alumnado y reforzando el compromiso de Albacete con una educación inclusiva, participativa y presente en todos los ámbitos de la vida ciudadana.

Además, el día 4 de diciembre se reunirá el Consejo Municipal de la Infancia en la biblioteca de los Depósitos del Sol con motivo del XXV aniversario de esta biblioteca. Este órgano, creado en 2017, es el encargado de la gestión de la participación infantil en la ciudad y sus pedanías para dar voz a las niñas y niños de Albacete en los asuntos que son de su interés. En la reunión se debatirán las necesidades, inquietudes y propuestas planteadas. Cabe recordar que el Consejo de participación Infantil, constituido el pasado año, está formado por un representante de cada colegio de la ciudad, además de presencia de los grupos políticos municipales, entidades u organizaciones sin ánimo de lucro relacionadas con la infancia, y con personal de la concejalía de Educación.