Albacete conmemora el centenario del nacimiento del escultor José Luis Sánchez

La concejala de Cultura, Elena Serrallé, ha presentado la exposición ‘Línea & Forma’ y el concierto ‘El trazo infinito’, dos iniciativas que forman parte de la programación dedicada al artista y escultor almanseño José Luis Sánchez con motivo del centenario de su nacimiento.

Durante su intervención, la edil ha agradecido especialmente la presencia en la presentación de Paloma Canivet, hija de José Luis Sánchez y comisaria de la exposición junto a Sergio Mendoza, así como su colaboración para hacer posible esta conmemoración, reconociendo también el trabajo de ambos para reunir una selección de piezas que ofrece al visitante una mirada cercana al proceso creativo.

Serrallé ha señalado que ambas propuestas permitirán acercar al público la trayectoria de este escultor nacido en Almansa y su aportación a la renovación de la escultura española, subrayando que “queremos que quienes conocen a José Luis Sánchez puedan profundizar en su trayectoria y que quienes se acercan a él por primera vez encuentren una buena ocasión para hacerlo”.

Por su parte, la hija del escultor, Paloma Cavinet, ha destacado el interés de acercar al público tanto la obra de José Luis Sánchez como su manera de entender la creación artística, aportando la perspectiva personal de quien compartió su entorno y conoce su legado. Con este propósito, ofrecerá varias charlas y visitas guiadas por la muestra, que permitirán profundizar en las piezas expuestas y en el proceso de trabajo del artista. Estas citas tendrán lugar el 18 de noviembre, a las 17:00 horas, y el 24 de noviembre y los días 2 y 10 de diciembre, a las 18:00 horas.

[[H3:Una exposición y un concierto]]

José Luis Sánchez dedicó casi setenta años a la creación, durante los que trabajó con materiales y formas diversos y mantuvo una estrecha relación con la arquitectura. Serrallé ha recordado su interés por la experimentación y su manera de entender el arte como una presencia vinculada a las personas y a los espacios que habitan, una concepción que permite comprender tanto su producción escultórica como su atención a la relación entre las distintas disciplinas artísticas.

abrirá sus puertas el 12 de noviembre en el Museo Municipal de Albacete, situado en la plaza del Altozano, con un acto previsto a las 19:30 horas.

La muestra ‘Línea & Forma. José Luis Sánchez, escultor’, reúne obras que el artista conservaba en su casa-estudio, piezas que permanecieron junto a él y que permiten recorrer su trayectoria desde la proximidad a su entorno de trabajo y a sus inquietudes creativa, y podrá visitarse hasta el 13 de diciembre de 2026, en horario de 10:30 a 13:30 horas y de 17:00 a 21:00 horas, con los lunes cerrado. A través de esta selección, el público tendrá la oportunidad de conocer mejor la evolución de su lenguaje artístico y la relación entre el dibujo, el volumen y el espacio.

La programación continuará el miércoles 18 de noviembre, a las 19:00 horas, en la Filmoteca Municipal de Albacete, también en la plaza del Altozano, con el concierto ‘El trazo infinito’.

Ulises Illán y Nereydas, junto a la soprano Manon Chauvin, protagonizarán este homenaje musical a José Luis Sánchez en el centenario de su nacimiento, al que se podrá asistir con entrada libre hasta completar el aforo.