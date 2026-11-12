Una exposición sobre la Transición llegará a diferentes localidades de la provincia

La provincia de Albacete aglutina estos días varias actividades enmarcadas en el programa regional ‘50 años juntos’. Iniciativa cultural, educativa y participativa que se desarrollará hasta abril de 2027 por toda la región con el objetivo de conmemorar los 50 años del inicio de la Transición Democrática y de conocer el impacto de esta en Castilla-La Mancha. En concreto, hasta el próximo 6 de diciembre se puede visitar en el Museo Provincial de Albacete (Museo del Parque) la exposición itinerante ‘La Transición en Castilla-La Mancha: la construcción de una nueva realidad e identidad (1976-1983)’, propuesta que girará por las capitales de la provincia de la región y de la que, con el fin de llegar también a los pequeños y grandes municipios, se ha realizado una versión reducida adaptada para formato al aire libre.

En total, diez estructuras se instalarán en plazas y calles principales de 38 localidades de Castilla-La Mancha. La muestra, que recoge imágenes que cuentan la historia de nuestra comunidad autónoma en estos 50 años y quiénes la han protagonizado, visitará en los próximos meses otras localidades de la provincia como La Roda, Hellín, Tobarra, Elche de la Sierra, Tarazona y Alcaraz.

Coincidió con el nacimiento de la autonomía

Cabe destacar que en Castilla-La Mancha, la Transición coincidió con el nacimiento de la región y de sus instituciones de autogobierno. La creación de la Junta de Comunidades en 1978, la aprobación del Estatuto de Autonomía en 1982 y las primeras elecciones autonómicas de 1983 marcaron los principales pasos de este proceso. Es por ello, que se pretende acercar este periodo histórico a la ciudadanía mediante exposiciones, conciertos, foros, cine, clubes de lectura, concursos y proyectos participativos. Todo ello, con actividades gratuitas entre las que se incluyen citas musicales, representaciones teatrales, exposiciones y la creación de cinco obras artísticas permanentes.

La programación incluye también reconocimientos a representantes políticos y colectivos de la sociedad civil que contribuyeron al cambio democrático, foros y encuentros, actividades educativas y propuestas dirigidas a la juventud. A ello se suman iniciativas destinadas a recuperar fotografías, testimonios y recuerdos personales con los que construir una memoria colectiva de la Transición en Castilla-La Mancha.