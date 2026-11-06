UGT y CCOO Albacete señalan que hay motivos de sobra para hacer huelga general

UGT y CCCO Albacete consideran que hay motivos de sobra para, el próximo 11 de noviembre, parar un país y secundar la huelga general. Para ambas organizaciones sindicales es momento de intensificar la movilización ante las dificultades que tiene la clase trabajadora a la hora acceder a una vivienda y poder llegar a fin de mes.

El responsable provincial de UGT Albacete, Francisco Javier González, señalaba que con los precios actuales y los salarios creciendo a un ritmo muy inferior al de la cesta de la compra, los trabajadores y trabajadoras “no llegamos a fin de mes. Y esto va a peor. Hoy en día, un trabajador o trabajadora de la región con un salario medio de 1.827 euros necesitaría cobrar 100 euros más al mes para no perder”. Añadía que “tener un trabajo ya no garantiza tener una vida digna”.

Ponía de manifiesto que la vivienda se ha convertido en un factor de desigualdad. En Albacete adquirir un inmueble cuesta un 8,6% más que hace un año y el alquiler en la capital ha subido un 6%. “Hay jóvenes que no pueden emanciparse, personas con trabajo que solo pueden alquilar una habitación… sin salario suficiente no hay vivienda y sin vivienda no hay vida digna”. Es preciso –apuntaba- la creación de un parque público de viviendas, límites de precios al alquiler en las zonas tensionadas, frenar la proliferación de los pisos turísticos y proteger a la ciudadanía frente a los desahucios. Terminaba pidiendo que el próximo 12 de noviembre se convaliden en la Diputación Permanente los decretos de vivienda que fueron el origen el movimiento social y de la convocatoria de huelga.

Por su parte, el secretario general de CCOO Albacete, Paco Gómez, ha contestado a la pregunta que todos los días se nos hace: ¿Por qué ahora? “Pues porque la gente está en la calle, porque hay una contestación social de las personas que han decidido luchar, porque la sociedad está despertando, porque el desahucio de Mari Carmen se convirtió en un símbolo y su muerte se ha convertido en un ejemplo de la lucha por la vivienda en este país. Por eso es por lo que lo hacemos ahora, porque nos han interpelado a las organizaciones sindicales para convocar una huelga general y porque los representantes de las trabajadoras y de los trabajadores no podemos permanecer ajenos a lo que está diciéndose y se está hablando en la sociedad. Y por supuesto también por los salarios y los precios”.

Paco Gómez ha indicado que se están celebrando asambleas en todas las comarcas y el mismo día de la huelga, el 11 de noviembre, habrá una gran manifestación, a las 19:00 horas, que saldrá desde la punta del Parque hasta el Altozano. “Además de otras muchas asambleas en centros de trabajo y reuniones como la que esta tarde vamos a tener con la Plataforma de Inquilinas de Albacete, porque han conformado varios comités de huelga y quieren colaborar y participar activamente”.