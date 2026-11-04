Policía Nacional reforzará la vigilancia en los entornos de los museos, centros e instituciones de C-LM

La Policía Nacional ha iniciado una serie de actuaciones en Castilla-La Mancha para reforzar la seguridad de los museos, centros e instituciones de la región con el objeto de prevenir el robo de piezas de oro y joyas de alto valor custodiadas en sus colecciones. Las cinco Comisarías Provinciales de la Comunidad: Albacete, Ciudad Real, Cuenca, Guadalajara y Toledo, han mantenido ya una serie de contactos con los responsables de seguridad de dichos centros, con el objeto de revisar y optimizar la protección de aquellas piezas que lo requieran.

Para lograr este cometido, los agentes de las brigadas de Policía Judicial, y Seguridad Ciudadana, los delegados territoriales de Patrimonio Histórico y las Unidades Territoriales de Seguridad Privada de cada una de las Comisarías de Policía Nacional, trabajan de forma coordinada para detectar posibles riesgos en cada uno de los centros y ofrecerles asesoramiento en materia de prevención y seguridad incrementando.

Además, mantienen contacto continuo con los responsables y vigilantes de Seguridad, y se han organizado dispositivos de vigilancia en el entorno de los lugares más relevantes de cada una de las capitales de provincia.

En Albacete se ha contactado con diversas entidades locales y servicios de seguridad privada, entre ellos el Museo de Albacete, el Museo Municipal de la Cuchillería de Albacete y el Centro de Interpretación Virgen de los Llanos (CIVILLA).

La protección del Patrimonio Histórico: prioridad para la Policía Nacional La Brigada del Patrimonio Histórico de la Policía Nacional, integrada en la Unidad Central de Delincuencia Especializada y Violenta de la Comisaría General de Policía Judicial, está especializada en la investigación, prevención y persecución de los delitos relacionados con el Patrimonio histórico, artístico, cultural y arqueológico, actuando frente a robos, expolios, falsificaciones, contrabando, tráfico ilícito y daños a estos bienes.

Además, cada Jefatura Superior de Policía dispone de un delegado de patrimonio y cada provincia de un delegado provincial con dedicación prioritaria a la protección del Patrimonio Histórico. Su labor se centra en elaborar un registro agresiones y actuaciones delictivas que puedan generar alguna investigación, así como canalizar informaciones puntuales para efectuar controles e inspecciones con anticuarios, almonedistas, casa de subastas, profesionales de la restauración, asociaciones privadas con fines de protección de bienes culturales, artistas y servicio de vigilancia aduanera.

También, establecen contactos periódicos con entidades culturales de la administración local y los delegados diocesanos del patrimonio de la iglesia de cada una de las provincias.