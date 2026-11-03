Fecam y el músico con autismo Antonio Belmonte serán reconocidos en el Día de la Discapacidad

El alcalde Manuel Serrano ha dado a conocer la programación de actividades del Día Internacional de las Personas con Discapacidad, que se celebrará el miércoles 2 de diciembre con una marcha y chocolatada en el Altozano donde según el alcalde “saldremos todos a la calle con alegría y también con firmeza, para que nadie olvide que la accesibilidad y la inclusión siguen siendo retos pendientes y no podemos dejar de actuar, porque es una cuestión de justicia”. La lectura del manifiesto correrá a cargo de la Asociación de Alzheimer Afa en su 30 aniversario.

El Consejo de Asociaciones ha designado también a los reconocidos de este año, que serán el músico con autismo Antonio Belmonte y la Federación de Deportes para Personas con Discapacidad Intelectual de Castilla-La Mancha Fecam, porque como ha dicho el alcalde “además de celebrar una jornada festiva y reivindicativa, es importante que pongamos en valor a las personas y entidades que trabajan de manera destacada por la inclusión y el apoyo a quienes lo necesitan, así como el espíritu de superación. Es una manera de simbolizar y dar protagonismo a la labor que muchos desarrollan de manera ejemplar en la ciudad”.

Estos reconocimientos se entregarán en el transcurso de la gala conmemorativa del Día Internacional, con el espectáculo musical Spirale en el Teatro Circo, el jueves 3 de diciembre a las 18.00.

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La programación del Día de la Discapacidad se completará con los siguientes actos:

Lunes 30 de noviembre. Actuación musical de Antonio Belmonte con Alhambra Albacete, a las 12.30 en el Centro Ágora

Martes 1 de diciembre: a las 9:30, Jornadas de deporte adaptado, en el Pabellón deportivo Lepanto, organizadas por Amiab, Afaeps, Cocemfe, Desarrollo Autismo y Metasport. A las 11:45, desayuno de convivencia entre las asociaciones del Consejo Municipal en el Centro Ágora.

Del 23 de noviembre al 4 de diciembre, en el Centro Ágora, exposición de carteles realizados por los usuarios de las asociaciones para anunciar las Marchas por la Igualdad de mayo y diciembre.

Además, se organizará la asistencia a un partido de futbol del Alba en el Carlos Belmonte. y se instalarán casetas para las asociaciones que lo requieran en un mercadillo navideño del 17 de diciembre al 5 de enero en el Altozano.

Otras actividades organizadas por asociaciones integradas en el Consejo Municipal son la proyección del cortometraje ‘No soy lo que ves’ realizado por una docente del CRMF de Albacete con la participación de residentes en el centro, el 2 de diciembre en el salón de actos del CRMF; un triangular de fútbol con los equipos de Afaeps, Asprona y Amiab en el Pabellón CRMF, el 24 de noviembre; una jornada de convivencia y partido de fútbol entre personas usuarias del CRPSL de Afapes y de la Fundación Atenea de La Torrecica, el 4 de diciembre en el Pabellón CRMF; un concierto de piano con la mano izquierda el viernes 11 de diciembre; la misa en la Catedral organizada por Cocemfe y Fraternidad Cristiana, el jueves 3 de diciembre a las 11; visitas al Belén de la Residencia con iluminación y cascada de agua, organizadas por Cocemfe; y el mercadillo navideño: con artículos elaborados por las personas con TEA en los Centros de Día de la Asociación Desarrollo Autismo, en El Corte Inglés.

Serrano ha animado a todos a asistir a las diversas actividades programadas, y ha agradecido a las asociaciones su trabajo “como colaboradores necesarios del Ayuntamiento para llegar a todos los ámbitos y a todas las sensibilidades para una sociedad más justa”.