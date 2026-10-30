Aýna, Lezuza y Villavaliente constituyen sus comunidades energéticas

Aýna, Lezuza y Villavaliente han dado un paso decisivo en su apuesta por un modelo energético más cercano y participativo con la constitución ante notario de sus respectivas comunidades energéticas. La formalización supone un hito para estos tres municipios de la provincia de Albacete y permite pasar de la iniciativa a una nueva etapa de trabajo para hacer realidad instalaciones de autoconsumo colectivo que ayuden a reducir el coste de la electricidad.

El objetivo es que vecinos, comercios, empresas y entidades locales puedan beneficiarse de energía renovable de proximidad mediante un modelo diseñado para que los participantes puedan acceder al ahorro sin tener que realizar una inversión inicial con las instalaciones ubicadas en lugares municipales. Tras la constitución, comienza ahora la fase técnica, centrada en analizar las necesidades energéticas de cada municipio y dimensionar la primera fase de instalaciones. Este trabajo permitirá estudiar las posibilidades disponibles y definir una propuesta adaptada a la realidad de cada localidad. La experiencia de otros municipios demuestra la importancia de acompañar estos proyectos durante todas sus etapas, desde la constitución y la planificación hasta la ejecución y puesta en marcha de las instalaciones. Como referencia, en la provincia de Ciudad Real, numerosas localidades ya cuentan con instalaciones de sus comunidades energéticas en funcionamiento, estos datos refuerzan la posibilidad de extender este modelo por Albacete.

Dar continuidad al proyecto

Gracias a la experiencia, apoyo jurídico, técnico y administrativo de CEL Management y CE Manchegas para facilitar el desarrollo de las comunidades de Aýna, Lezuza y Villavaliente, se busca dar continuidad al proceso y ayudar a que las iniciativas avancen hasta convertirse en proyectos totalmente operativos, con resultados reales para sus participantes. La constitución de las tres comunidades abre así una nueva etapa para la energía local en la provincia de Albacete, con la aspiración de que el modelo pueda extenderse progresivamente a más municipios y acercar las ventajas de las renovables y del autoconsumo colectivo a la ciudadanía.