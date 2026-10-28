Aluvión de llamadas para donar sangre en la Hermandad de Donantes de Albacete

El accidente ferroviario ocurrido en la provincia de Toledo donde dos trenes, un Iryo y un AVE, han chocado cayendo por un terraplén, han llevado a un aluvión de llamadas de personas para donar sangre por si fuese necesaria para los heridos.

Desde la Hermandad de Donantes de Sangre de Albacete, hacen un llamamiento a la calma ya que cuentan con reservas suficientes para atender la urgencia producida por este accidente.

Para este miércoles, han cubierto la agenda de donaciones en el Centro de Trasfusión ubicado en el Hospital de Albacete.

Para evitar colapsar las citas y el espacio, piden calma a quienes estén interesados en donar. En caso de ser necesario, será la propia hermandad la encargada de hacer un llamamiento a la ciudadanía.