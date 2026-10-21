Fallece Francisco Martínez Ortuño

La Real Asociación de Nuestra Señora de los Llanos ha informado del fallecimiento de Francisco Martínez Ortuño quien ha sido miembro de su Junta Directiva e impulsor del Centro de Interpretación de la Virgen de los Llanos. En un comunicado han expresado su más profundo pesar por su fallecimiento ya que supone una pérdida irreparable para nuestra institución y para la sociedad albaceteña.

Desde la institución destacan que fue una persona profundamente comprometida con Albacete, con sus instituciones y con las iniciativas destinadas a engrandecer la vida social y cultural de la ciudad. Su trayectoria, vinculada al mundo de la comunicación, al ámbito empresarial y financiero y a numerosas iniciativas sociales y culturales, le convirtió en una figura reconocida y apreciada por cuantos tuvieron la oportunidad de conocerlo y trabajar a su lado.

En el seno de la Real Asociación de Nuestra Señora de los Llanos, su contribución ha sido especialmente significativa. Como miembro de su Junta Directiva y coordinador del proyecto de CIVILLA, desempeñó un papel absolutamente fundamental en la concepción, desarrollo y puesta en marcha de una de las iniciativas culturales más importantes emprendidas en los últimos años.

El Centro de Interpretación de la Virgen de los Llanos no sería hoy una realidad sin su trabajo, su dedicación, su capacidad de organización y su firme compromiso con este proyecto. Supo aportar experiencia, criterio, entusiasmo y, sobre todo, una extraordinaria generosidad personal, poniendo sus conocimientos y sus relaciones al servicio de una iniciativa que hizo suya desde el primer momento. La inauguración de CIVILLA, en diciembre de 2025, coincidiendo con el 150 aniversario de la fundación de nuestra Real Asociación, representó la culminación de años de esfuerzo compartido y constituye uno de los legados más valiosos que Paco deja a nuestra institución y a la ciudad de Albacete.

Pero por encima de sus indudables méritos profesionales y de su extraordinaria aportación a nuestra Asociación, explican que hoy despiden a un amigo. A una persona cercana, comprometida y generosa, cuya calidad humana ha dejado una huella imborrable entre quienes tuvieron el privilegio de compartir con él estos últimos años.

Ortuño desempeñó numerosos cargos vinculados con el tejido económico y social de la ciudad, entre ellos, como director general de la Fundación Globalcaja. Desde que se comunicó el deceso, han sido numerosas las muestras de cariño que se han hecho públicas .