Nuevo accidente laboral mortal en la provincia

Transcurridas apenas dos semanas desde el último accidente laboral mortal ocurrido en la provincia de Albacete, este miércoles se ha producido un nuevo siniestro con la muerte de un trabajador de 46 años en el municipio de Villamalea mientras se encontraba manejando una motosierra. Desde los sindicatos, denuncian, una vez más, "la relajación y negligencia en la adopción de medidas preventivas y de seguridad por parte de las empresas".

A expensas de conocer las circunstancias en las que se ha producido el accidente, el secretario general de CCOO Albacete, Paco Gómez, ha vuelto a reiterar que es obligación de los empresarios y empresarias cumplir lo que establece la ley y dotar a sus trabajadores y trabajadoras de los equipos de protección necesarios para evitar accidentes y minimizar al máximo los riesgos, especialmente en aquellos casos en los que se desarrollan actividades que entrañan más peligro. También ha incidido en la necesidad de que las empresas inviertan en formación de prevención de riesgos laborales.

Paco Gómez ha recordado que el sindicato ya anunció que estudiará personarse en los procedimientos judiciales derivados de accidentes de trabajo mortales cuando existan indicios de incumplimiento de las medidas de prevención y seguridad por parte de las empresas.

Desde UGT, recuerdan que el de Villamalea es el tercer accidente laboral mortal que se produce en la región en menos de 48 horas, circunstancia que -tal y como ponía de manifiesto el secretario general en Albacete, Francisco Javier González- "nos lleva a exigir mayor seguridad y la aplicación estricta de las medidas de prevención de riesgos en los centros de trabajo"

Exige además una investigación exhaustiva de lo ocurrido y traslada la preocupación del sindicato por una lacra que cada año cuesta la vida y la salud a muchas personas. Se mostraba tajante a la hora de pedir a las empresas que den prioridad absoluta a la seguridad y salud de sus plantillas. En este sentido, UGT Albacete recuerda la importancia de evaluar adecuadamente los riesgos, proporcionar formación e información a las plantillas, garantizar los equipos de protección necesarios y asegurar que las medidas preventivas se aplican de manera efectiva. Igualmente considera fundamental reforzar la vigilancia y el control del cumplimiento de la normativa laboral, especialmente en aquellas empresas en las que las personas trabajadoras cuentan con menos medios de representación y protección.

Este viernes, UGT y CCOO se volverán a concentrar a las puertas de FEDA, a partir de las 12:00 horas, para protestar por este nuevo accidente laboral.