Alcaraz y Segura mantiene la alerta mientras se reparan las carreteras tras las lluvias

Tras un fin de semana de intensas lluvias, en Alcaraz y Segura se activará el aviso amarillo entre las 14 y las 21 horas de hoy mientras que la Diputación de Albacete trabaja en la retirada de los desprendimientos provocados por la DANA en las carreteras de Yeste y La Recueja. En Yeste se recogieron 47 litros por metro cuadrado y 37 cayeron en Molinícos además de intensas precipitaciones en otros puntos como la capital

-El vicepresidente de la Diputación de Albacete, Fran Valera, ha comprobado sobre el terreno el estado de las carreteras provinciales afectadas por los desprendimientos provocados por la DANA que recorre este fin de semana el sureste peninsular. Valera ha recorrido las zonas afectadas del término municipal de Yeste junto a su alcalde, Santiago Alarcón Lozano, concretamente en la AB-500 y la AB-512, donde se trabaja desde ayer mismo en la retirada de tierras y materiales, la limpieza de la calzada y la revisión de las zonas con mayor riesgo. En la provincia se han registrado ovarios avisos desde la activación del plan Meteocam, entre ellos el también relacionado con afecciones en La Recueja, en la AB-206.

La Diputación ha movilizado los medios necesarios para atender las incidencias generadas por las intensas lluvias y la inestabilidad del terreno en las comarcas de la Sierra del Segura y de La Manchuela. Las labores se centran en garantizar la seguridad de los conductores, despejar las vías afectadas y mantener operativas las conexiones entre los municipios de la zona.

Fran Valera ha subrayado que la prioridad es responder con rapidez a los daños provocados por el temporal y evitar nuevas afecciones, especialmente en una comarca de orografía montañosa como la Sierra del Segura, donde las precipitaciones pueden provocar nuevos arrastres o desprendimientos.

La institución provincial pide a los conductores extremar la precaución, respetar las señalizaciones y los cortes de carril, reducir la velocidad y evitar los desplazamientos no imprescindibles mientras persistan las condiciones meteorológicas adversas.