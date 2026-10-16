El grupo más esperado anuncia concierto en Albacete

Arde Bogotá anuncia «Cómo construir un recuerdo», su nueva gira de grandes recintos para 2027, con la que recorrerá 12 ciudades españolas y ofrecerá 15 conciertos entre los meses de mayo y septiembre. Un nuevo salto en la trayectoria de la banda cartagenera, que llevará su directo a algunos de los escenarios más importantes del país con un espectáculo concebido para convertir cada concierto en una experiencia colectiva

La banda cartagenera actuará en el Espacio IFAB el próximo 4 de septiembre y los miembros de El Club de la Gente Sola tendrán acceso a una preventa exclusiva antes de la venta general, que se abrirá el 22 de octubre a las 10:00 horas.

Tras el lanzamiento de su tercer álbum, Manufacturas del Club de la Gente Sola (MCGS), Arde Bogotá abre un nuevo capítulo en el universo creativo que ha construido alrededor de este trabajo. Si el disco se presenta como un manual de instrucciones para fabricar un corazón que no sienta, la nueva gira plantea una pregunta: ¿qué hace falta para construir un recuerdo que nunca queramos olvidar?

«Cómo construir un recuerdo» llega en un momento especialmente significativo para Arde Bogotá. Tras una trayectoria de crecimiento constante, que los ha llevado de las salas a los grandes festivales y a escenarios internacionales de Europa y América, Antonio García, Dani Sánchez, Pepe Esteban y José Ángel Mercader afrontan ahora una gira de grandes recintos con un espectáculo de nueva creación.

Su tercer álbum, Manufacturas del Club de la Gente Sola, publicado el pasado 2 de octubre, ha supuesto un nuevo paso en la evolución artística del grupo. Producido por Joe Chiccarelli y grabado en los míticos EastWest Studios de Los Ángeles, el disco reúne once canciones que exploran la soledad, la memoria y los mecanismos con los que intentamos protegernos del dolor.

[[H3:Preventa exclusiva]]

Arde Bogotá ha habilitado además una preventa exclusiva para los miembros de su comunidad online, El Club de la Gente Sola, que podrán adquirir sus entradas los días anteriores a la apertura de la venta general. La afiliación al club para recibir los códigos de preventa finalizará el 21 de octubre 23:59. Una oportunidad para que quienes forman parte de esta comunidad tengan acceso prioritario a los conciertos de «Cómo construir un recuerdo».

La venta general de entradas se abrirá el jueves 22 de octubre a las 12:00 horas, a través de los canales oficiales de venta.