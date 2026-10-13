La Diputación convierte una innovación para sus pueblos en un modelo público sostenible para toda España

Europa vuelve a poner sus ojos en la Diputación de Albacete y en Sedipualb@. La plataforma pública de administración electrónica desarrollada íntegramente desde el Servicio de Modernización Administrativa y TIC de la institución provincial recibió en Maastricht (Países Bajos) una de las Menciones Especiales al Impacto a Largo Plazo y Capacidad de Adaptación de los Premios al Sector Público (EPSA) 2025-26, que concede el Instituto Europeo de Administración Pública (EIPA).

Un reconocimiento especialmente significativo porque no premia únicamente una innovación concreta, sino lo que ha ocurrido con ella después: su capacidad para mantenerse, evolucionar, crecer, adaptarse a nuevas necesidades con las que seguir generando mejoras estructurales en el servicio público años después de haber sido reconocida por primera vez.

De hecho, ésta es la segunda vez que Sedipualb@ recibe el respaldo del EIPA. En 2019, también en Maastricht, obtuvo un Certificado de Buenas Prácticas en los EPSA por una plataforma que entonces ya estaba implantada en más de 200 entidades de diez provincias y ocho comunidades autónomas y prestaba servicio a más de dos millones de personas.

Seis años después, la dimensión alcanzada permite medir la evolución: más de 1.000 Administraciones Públicas de toda España utilizan Sedipualb@, más de 30.000 empleados y empleadas públicas trabajan con ella y su actividad administrativa alcanza a más de 15 millones de personas.

Precisamente, en esta décima edición de los EPSA, el EIPA ha recuperado proyectos destacados en convocatorias anteriores para analizar su trayectoria posterior. De las 26 iniciativas actualizadas que concurrieron a este apartado, Sedipualb@ figura entre las seleccionadas para recibir esta mención especial, concebida para distinguir el compromiso continuado con la mejora de los servicios públicos.

Cabañero: “Nos premiaron por innovar y hoy nos reconocen por haber sabido hacer que aquella innovación crezca y perdure”

El presidente de la Diputación de Albacete, Santi Cabañero, recogió el galardón acompañado por el diputado responsable de Modernización Administrativa y Tecnologías de la Información y la Comunicación, José Antonio Calvo, y por el jefe del citado Servicio, José Joaquín de Haro. Cabañero señalaba que este nuevo reconocimiento provoca “un orgullo enorme” porque llega directamente al corazón de lo que, a su juicio, hace especial a Sedipualb@: “Nos premiaron por innovar y hoy, seis años después, Europa nos reconoce por haber sabido hacer que aquella innovación crezca, mejore y perdure. Y eso tiene mucho valor”.

El presidente provincial ha incidido en que “hay proyectos que funcionan muy bien durante un tiempo y proyectos que consiguen cambiar la forma de hacer las cosas”, situando Sedipualb@ claramente entre estos últimos. “Lo que nació en la Diputación de Albacete para que cualquier ‘pequeño’ ayuntamiento de nuestra provincia pudiera ofrecer a sus vecinos y vecinas una administración moderna y eficaz, hoy sirve a Administraciones Públicas de cualquier tamaño y naturaleza en toda España. Una solución pensada desde la provincia de Albacete, hecha por empleados y empleadas públicas de la Diputación de Albacete y compartida desde lo público ayuda cada día a millones de ciudadanos y miles de profesionales”, ha resaltado.

Y dedicó de forma expresa el reconocimiento “a quienes han construido Sedipualb@ línea a línea, problema a problema y mejora a mejora”, felicitando al conjunto del Servicio de Modernización Administrativa y TIC de la Diputación, formado actualmente por un equipo de en torno a 25 profesionales, en su mayoría, con titulación de Ingeniería Informática.