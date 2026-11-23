Onda Cero Albacete está de enhorabuena. La Guardia Civil ha concedido el Premio Periodístico 2026 en el apartado de Radio a Karina Requena por una entrevista realizada en el programa Más de uno Albacete el pasado 21 de enero, Día Mundial del Perro de Trabajo, a Juan Ballesteros y Sira, agentes de la Unidad Cinológica de la Benemérita en Albacete .

La periodista de Fuentealbilla, responsable de los servicios informativos en Albacete, quiso dar a conocer la valiosa labor que realizan en la búsqueda de supervivientes en catástrofes como la Dana en Letur o Valencia.

El acto de entrega ha tenido lugar en la sede de la Guardia Civil en Madrid y ha contado con la presencia de la directora de la institución, Mercedes González. Karina Requena se ha mostrado emocionada y ha confesado que se trató de una entrevista muy especial para ella. Ha dedicado a su familia la distinción, especialmente a su abuelo, ya fallecido, y ha agradecido a la Benemérita su elección. La responsable de los servicios informativos en Albacete ha estado acompañada del director regional de Onda Cero en CLM, Javier Ruiz, medio de comunicación que le dio la oportunidad de trabajar en el medio donde está desarrollando una imparable carrera profesional.