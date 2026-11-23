El delegado del Gobierno de España en Castilla-La Mancha, José Pablo Sabrido, ha condenado el asesinato machista de Elena, de 37 años, en Villarrobledo (Albacete), el pasado 19 de noviembre. La víctima no tenía hijos ni hijas menores de edad ni existían denuncias previas contra el presunto agresor, con el que mantenía una relación.

Sabrido ha condenado los hechos, trasladado sus condolencias a las víctimas y agradecido el trabajo de los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado, en la que es ya la cuarta víctima mortal de violencia de género en Castilla-La Mancha en el año 2026, y ha mostrado su más profundo rechazo y ha pedido unidad de mensaje de toda la sociedad frente a la violencia machista, que ya se ha cobrado la vida de 47 mujeres en lo que va de 2026.

Desde 2003, cuando se empezaron a recopilar datos oficiales, son ya 1.388 las mujeres asesinadas por violencia de género. Desde 2013, 68 niños y niñas han sido asesinados por violencia de género contra su madre y 521 han quedado huérfanos como consecuencia de esta violencia. En aplicación del protocolo aprobado por el Ministerio de Igualdad y el Ministerio de Política Territorial cuando se produce un asesinato machista, se ha difundido una declaración institucional en la que se subraya que, como sociedad democrática, “no podemos tolerar ningún tipo de violencia contra las mujeres por el hecho de ser mujeres”.

La violencia machista “es una violencia estructural, sustentada en la discriminación sexista, la desigualdad y el desequilibrio en las relaciones de poder entre mujeres y hombres. La violencia contra las mujeres y niñas vulnera sus derechos fundamentales a la vida, a la libertad, a la integridad física y moral, a la igualdad y a la dignidad”.

Asimismo, se reafirma el compromiso de las instituciones frente a los planteamientos negacionistas de la violencia machista y se hace un llamamiento a todas las administraciones y al conjunto de la sociedad para mantener esta lucha desde la unidad y la firmeza, avanzando hacia una sociedad más justa, igualitaria y libre de violencia contra las mujeres.

Recursos de Asistencia

El Ministerio de Igualdad, a través de la Delegación del Gobierno contra la Violencia de Género, recuerda que el teléfono 016, las consultas online a través del correo electrónico 016-online@igualdad.gob.es, el canal de WhatsApp en el número 600 000 016 y el chat online disponible en la web violenciagenero.igualdad.gob.es, funcionan las 24 horas del día, todos los días del año.

En el 016 se ofrece asesoramiento sobre los recursos disponibles y los derechos de las víctimas de todas las formas de violencia contra las mujeres, así como asesoramiento jurídico de 8:00 a 22:00 horas, todos los días de la semana, con atención en 53 idiomas y un servicio adaptado a posibles situaciones de discapacidad.

En caso de emergencia, se puede llamar al 112 o a los teléfonos de la Policía Nacional (091) y de la Guardia Civil (062). Si no es posible realizar una llamada, ante una situación de peligro puede utilizarse la aplicación ALERTCOPS, que envía una señal de alerta con geolocalización a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado. Estos medios pueden ser activados por la víctima y también por cualquier persona que conozca o sospeche de un caso de violencia de género, ya que la erradicación de esta violencia es una responsabilidad colectiva