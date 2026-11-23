El delegado provincial de Agricultura, Ganadería y Desarrollo Rural en Albacete, Ramón Sáez, asistió al curso de Capacitación Empresarial impulsado por Acción contra el Hambre en colaboración con RECAMDER. Formación durante la cual los y las participantes han recibido educación sobre fiscalidad, contabilidad, comercialización, nuevas tecnologías, sostenibilidad, economía circular y prevención de riesgos laborales, entre otras materias, y donde se ha puesto en valor la importancia que las ayudas FEDER del gobierno de Castilla-La Mancha tienen para la puesta en marcha de proyectos de emprendimiento rural.

Más de veinte emprendedores

En esta ocasión, han sido veintidós los emprendedores participantes recibiendo cada uno de ellos una ayuda de 27.000 que les permitirá poner en marcha sus negocios. En total, 594.000 euros que se conceden a través de los seis Grupos de Desarrollo Rural de la provincia y que forman parte de las medidas de apoyo al emprendimiento rural impulsadas por el gobierno autonómico para favorecer la puesta en marcha de nuevas ideas de negocio y luchar contra la despoblación. Una actuación que se lleva a cabo en el marco de la Ley 2/2021 de medidas frente a la despoblación y para el desarrollo del medio rural de Castilla-La Mancha y que fue valorada muy positivamente por el delegado.

En este sentido, Sáez destacó que, al finalizar 2026, serán 62 los emprendedores de la provincia de Albacete que se habrán beneficiado de estas ayudas durante el actual período de programación 2023-2027, con una inversión total de 1.674.000 euros y ha recordado que estas subvenciones están dirigidas a personas que pongan en marcha nuevos negocios en municipios de menos de 2.000 habitantes por considerarse los mismos, zonas en alto riesgo de despoblación.

También agradeció su trabajo a los grupos de desarrollo rural de Albacete, recordando que estas entidades son “fundamentales para coordinar ayudas en el medio rural, apoyar proyectos empresariales, generar empleo y ofrecer nuevas oportunidades en los pueblos de la provincia” cuentan, para el periodo 2023-2027 con una dotación de 19 millones de euros dentro de los 94 destinados al conjunto de Castilla-La Mancha.