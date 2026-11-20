El SUV híbrido enchufable de BYD incorpora más potencia, mayor autonomía eléctrica, nuevas tecnologías y mejoras en confort y seguridad.

BYD Autos Carretero Tech ha presentado el nuevo SEAL U DM-i en Albacete, en el Polígono Campollano. La nueva versión, correspondiente al modelo 2027, llega con importantes mejoras en prestaciones, eficiencia y equipamiento.

El SEAL U DM-i combina un motor de gasolina turboalimentado de 1,5 litros con uno o dos motores eléctricos, según el acabado elegido. La gama está formada por las versiones Boost, Comfort y Design, con potencias de hasta 374 CV en la variante de tracción total.

Una de sus principales novedades es el aumento de la autonomía eléctrica. El acabado Boost alcanza los 80 kilómetros en modo eléctrico, mientras que el Comfort llega hasta los 130 kilómetros y el Design ofrece hasta 114 kilómetros. La autonomía combinada alcanza los 1.030 kilómetros en la versión Comfort.

Además, la potencia de carga rápida en corriente continua se triplica, pasando de 18 kW a 55 kW en toda la gama. Esto permite recuperar del 30 al 80% de la batería en aproximadamente 15 minutos en el acabado Boost y en 20 minutos en las versiones Comfort y Design.

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Más confort, espacio y tecnología

El nuevo BYD SEAL U DM-i estrena mejoras en la suspensión trasera y en la dirección, con el objetivo de ofrecer una conducción más estable, precisa y confortable. También aumenta la capacidad del maletero, que alcanza los 530 litros en las versiones Boost y Comfort, y 510 litros en el acabado Design.

En el interior, todos los acabados incluyen asientos delanteros con regulación eléctrica y ajuste lumbar. Las versiones Comfort y Design incorporan, además, calefacción en los asientos traseros laterales, ventilación en los asientos delanteros, sistema de sonido Infinity y Head-Up Display.

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Otra de las novedades más destacadas es la integración de Google Built-in de serie, con acceso a Google Maps, Google Assistant y Google Play Store. El sistema se maneja a través de una pantalla central de 12,8 pulgadas en el acabado Boost y de 15,6 pulgadas en las versiones superiores.

El equipamiento de seguridad también se refuerza con nuevos sensores de aparcamiento delanteros, monitorización adaptativa de la presión de los neumáticos y asistencia en caso de reventón a alta velocidad.

La gama del BYD SEAL U DM-i está disponible con precios desde 39.300 euros de tarifa oficial, sujetos a las campañas y condiciones de financiación vigentes. Los interesados pueden solicitar más información y conocer el vehículo en Autos Carretero Tech, concesionario oficial BYD en Albacete, Valdepeñas, Ciudad Real y Cuenca.