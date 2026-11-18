La concejala de Empleo, Innovación y Promoción Económica, Lucrecia Rodríguez de Vera, ha agradecido a Carrefour la gran labor que viene desarrollando desde hace más de dos décadas para impulsar el desarrollo de la industria agroalimentaria regional y contribuir al crecimiento de las pequeñas y medianas empresas locales, como un ejemplo más de su apuesta inequívoca por el producto de proximidad y por el tejido empresarial de Albacete. En nombre del Ayuntamiento, la concejala ha felicitado a Miguelitos Ruiz tras alzarse con el Premio a la Mejor PYME de Castilla-La Mancha, tras una valoración conjunta de los clientes y un jurado profesional de la compañía

Lucrecia Rodríguez de Vera se manifestaba de este modo durante su asistencia a los Premios PYME Carrefour que este pasado lunes entregaron en las instalaciones de la compañía en nuestra ciudad, acompañada por el director regional de Carrefour, Francisco López; el director de Carrefour Albacete, Daniel Angosto; la concejala de Marca Albacete, Rosa González de la Aleja, y la consejera de Economía, Empresas y Empleo, Patricia Franco, entre otros.