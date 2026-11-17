La AGHA (Asociación de la Gente del Haiku en Albacete) y AMUNI (Asociación de Amigos del Museo del Niño) inaugurarán el el próximo 20 de noviembre, a las 17:00 horas, en los jardines de la Colección Museográfica de la Infancia, una exposición con los trabajos ganadores de la 19ª edición del Concurso Mundial Infantil de Haiku, organizado por la Fundación JAL. Una muestra que pone en valor la creatividad, la sensibilidad y el talento de los niños y niñas participantes, así como el papel de la poesía como herramienta para acercar culturas.

El Concurso Mundial Infantil de Haiku de la Fundación JAL nació con el propósito de cultivar la sensibilidad de niños y niñas a través del haiku, una de las formas poéticas más breves y profundas de la tradición japonesa. Desde sus inicios, esta iniciativa ha promovido el encuentro entre culturas, invitando a los más pequeños a observar la naturaleza, descubrir la belleza de su entorno y compartir experiencias y emociones a través de la palabra y la expresión artística.

La participación española en esta 19ª edición ha alcanzado los 1.505 haikus y dibujos, una cifra que refleja el interés y la creciente presencia de esta forma poética en las aulas. Especialmente destacada ha sido la participación de Albacete, cuyos escolares han conseguido un extraordinario resultado: 16 niños y niñas de centros educativos de la ciudad han obtenido reconocimientos entre los 37 premios que concede el certamen, con seis Grandes Premios y diez Premios JAL. A estos galardones se suma una Medalla de Bronce Internacional, concedida a una joven autora albaceteña por uno de los trabajos más destacados del concurso mundial.

La exposición reúne precisamente los 37 haikus y dibujos galardonados en esta edición, ofreciendo al público la oportunidad de acercarse a la mirada infantil y descubrir cómo los más pequeños interpretan el mundo que les rodea a través de la poesía y la ilustración.

Con esta iniciativa se quiere reconocer y celebrar el talento de los escolares, así como expresar un especial agradecimiento al profesorado, cuya dedicación y compromiso hacen posible que el haiku encuentre un espacio en las aulas como herramienta de aprendizaje, reflexión y crecimiento personal.

La exposición representa, además, una oportunidad para seguir estrechando los lazos culturales entre España y Japón, y para reivindicar el arte y la poesía como lenguajes universales capaces de tender puentes de paz, entendimiento y armonía entre los pueblos.