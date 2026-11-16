La UCLM impulsa la investigación jurídica sobre las neurotecnologías

La Universidad de Castilla-La Mancha (UCLM), a través de la unidad de investigación Neuroartificial Criminal Law (NACL), dirigida por el catedrático de Derecho Penal Eduardo Demetrio Crespo, ha suscrito un memorando de cooperación con The Centre for Neurotechnology and Law (CNL), centro internacional con sede en Londres especializado en el estudio de las implicaciones jurídicas de las neurotecnologías.

El acuerdo establece un marco general de colaboración académica y científica orientado a promover el estudio del derecho de las neurotecnologías, la protección de los neurodatos, la inteligencia artificial, la neuroética, los derechos humanos y la gobernanza tecnológica.

La unidad NACL, vinculada a la Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales de Toledo, desarrolla su actividad en el ámbito de las relaciones entre la neurociencia, la inteligencia artificial y el Derecho, con especial atención a sus implicaciones jurídico-penales. En esta línea de trabajo se sitúa el proyecto «Neuro-Derechos Humanos y Derecho penal» (PID2023-149978NB-I00), financiado por el Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades, la Agencia Estatal de Investigación y el Fondo Europeo de Desarrollo Regional (FEDER/UE).

A través de este memorando, ambas instituciones promoverán la organización de actividades científicas y formativas, el desarrollo de proyectos y publicaciones conjuntas, la identificación de oportunidades de financiación competitiva y la participación en redes académicas internacionales. Asimismo, la colaboración facilitará el intercambio de conocimientos y experiencias entre especialistas, contribuyendo al fortalecimiento de una comunidad académica internacional dedicada al análisis de los retos jurídicos, éticos y sociales derivados de las nuevas neurotecnologías.

Esta iniciativa refuerza la proyección internacional de la UCLM en un ámbito emergente y de creciente relevancia científica, jurídica y regulatoria, al tiempo que consolida su participación en el debate académico sobre las implicaciones de las neurotecnologías para los derechos fundamentales y su regulación.