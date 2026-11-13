Nuevo maratón de cine en Hellín con el FECHE 2026

Ya ha llegado. Este sábado comienza la sexta edición del Festival Internacional de Cine de Hellín (FECHE), una cita cultural que, en apenas seis ediciones, ha conseguido consolidarse como un proyecto con identidad propia y un importante escaparate para la ciudad, la comarca de Campos de Hellín y el conjunto de la provincia. El diputado de Cultura, Miguel Zamora, dio la bienvenida a la institución al alcalde de la localidad anfitriona, Manuel Serena, y al director de FECHE, Ismael Olivares, quienes detallaron una programación que se desarrollará hasta el 20 de noviembre, volviendo a reunir cine y diferentes propuestas abiertas a la ciudadanía.

En el apartado competitivo, el festival contará con 16 cortometrajes en la Sección Oficial, tres largometrajes y cuatro documentales a concurso, además de seis cortometrajes en la sección Campos de Hellín, cuatro en FECHE Kids y otros cuatro en Mirada Rural.

Un proyecto cultural de ciudad

El alcalde hellinero, Manuel Serena, apuntó que FECHE “es un proyecto cultural de ciudad alrededor del cine”, ha comenzado sus palabras dando las gracias a la Diputación “por la ayuda que merece el proyecto”. En este sentido, ha explicado que este proyecto busca llegar a toda su comarca, con una visión rural, con una sección específica Campos de Hellín, apostando por la gente joven a través de FECHE Kids e impulsando el comercio local con FECHEF, agradeciendo la implicación de toda la ciudad, animando a disfrutar “de una semana donde no hay oportunidad para aburrirse”. Finalmente, fue el director del Festival, Ismael Olivares, el encargado de explicar una programación que combina proyecciones, encuentros con profesionales del sector, actividades educativas, propuestas sociales y reconocimientos. Y lo ha hecho subrayando “que es imposible que un festival sea un motor para Hellín sin vosotros”, en alusión a la Diputación, al Ayuntamiento y a la JCCM.

Atracción de personalidades

Olivares explicó que FECHE genera 20 puestos de trabajo y atrae a la ciudad personalidades de gran impacto “y esto sólo es posible con instituciones que arriesgan y confían”, al tiempo que ha agradecido también la colaboración de las entidades patrocinadoras. Así, la gala inaugural tendrá lugar este sábado y contará con la presencia de la cantante albaceteña Rozalén, que recibirá uno de los Premios Especiales del Festival. Del mismo modo, durante el festival, también serán reconocidos, tal y como ha avanzado, la actriz Dafne Fernández, que recibirá el Premio de Honor, y el periodista Jon Sistiaga, con el Premio Especial de la gala de clausura, que se celebrará el viernes 20 de noviembre, a las 20:30 horas, en el Teatro Victoria. Entre las citas destacadas de esta edición figura también la proyección del documental 'Enlorquecido', de Miguel Poveda, prevista para el jueves 19 de noviembre, a las 20:00 horas, con la presencia del artista y un coloquio posterior.

Esta última sección llevará las proyecciones los días 9, 10 y 11 de noviembre a las pedanías de Agra, Agramón, Cañada de Agra, Isso y Mingogil. FECHE Kids, por su parte, desarrollará sus actividades los días 9 y 10 en Nava de Campaña, Agramón, Cañada de Agra e Isso.