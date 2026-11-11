Huelga

Manifestación multitudinaria y escaso seguimiento de la huelga en una jornada descafeinada

CCOO y UGT cifran en un 60% el seguimiento de huelga en C-LM lo que contrasta con la normalidad vivida en la provincia de Albacete

Onda Cero Albacete

Albacete |

Manifestación multitudinaria y escaso seguimiento de la huelga en una jornada descafeinada
Manifestación multitudinaria y escaso seguimiento de la huelga en una jornada descafeinada | Onda Cero Albacete

Amplio respaldo ciudadano a la manifestación celebrada ayer por la tarde en la capital que reunió en torno a centenares de personas en contraste con el escaso seguimiento durante el resto de la jornada de huelga general.

Lemas contra los fondos buitre, por una vivienda digna y el aumento de los salarios resonaron en una marcha marcada por la lluvia. Desde CCOO y UGT, sus secretarios provinciales, Paco Gómez y Javier González, se mostraron satisfechos a pesar de lo que consideran servicios mínimos abusivos y dieron por cumplido el objetivo al haber alterado el ritmo habitual del día.

Desde Adeca o Zincaman califican el paro de ínfimo y comercios y hostelería han abierto con normalidad en un día sin incidentes.

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