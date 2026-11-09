La Fundación ASLA mejorará las condiciones térmicas de su Centro de Empleo

La Fundación ONCE ha concedido una ayuda de 9.000 euros a Fundación ASLA para cofinanciar parte del proyecto de reacondicionamiento térmico de los talleres de su Centro Especial de Empleo, situado en el polígono industrial Romica de Albacete. La iniciativa, que se ha tramitado a través de Plena inclusión CLM, busca mejorar la salud, el bienestar y la seguridad de las personas trabajadoras durante los meses de verano, cuando las temperaturas pueden superar los 35 °C y el calor acumulado en las naves dificulta el desarrollo de la actividad diaria.

La exposición prolongada a temperaturas elevadas puede provocar fatiga, deshidratación, pérdida de concentración y aumentar el riesgo de mareos y golpes de calor. Para prevenir estos efectos, Fundación ASLA plantea instalar un sistema de refrigeración por evaporación de aire que permita reducir la temperatura interior entre 8 y 10 °C durante los periodos de mayor calor. La ayuda concedida por Fundación ONCE contribuirá a financiar un tercio de la instalación prevista en la segunda fase del proyecto, que contempla la ampliación progresiva de este sistema de refrigeración en los talleres.

Bienestar y seguridad en el entorno laboral

El proyecto está dirigido al conjunto de la plantilla, con especial atención a las personas que pueden tener mayores dificultades para tolerar las altas temperaturas, entre ellas personas con discapacidad intelectual o del desarrollo, movilidad reducida o necesidades específicas relacionadas con la percepción sensorial.

La necesidad de esta actuación se identificó también a través de las encuestas del programa Tu voz importa, en las que aproximadamente el 75 % de las personas participantes manifestó la importancia de disponer de un sistema de refrigeración en los talleres.

Con la mejora de las condiciones térmicas, Fundación ASLA espera reducir los efectos negativos del calor sobre la salud, favorecer la concentración durante la jornada y contribuir a un entorno de trabajo más seguro y confortable.

Una solución sostenible con seguimiento de resultados

El sistema previsto utiliza la evaporación del agua y la circulación del aire para favorecer la refrigeración y mejorar la ventilación en espacios amplios, como las naves industriales. Esta tecnología permite optimizar el consumo energético y requiere un mantenimiento adecuado para garantizar su funcionamiento. La instalación se complementará con formación para el personal sobre el uso del sistema y un seguimiento de distintos indicadores, como la temperatura interior, el consumo energético, el confort percibido por las personas trabajadoras y las incidencias registradas. De este modo, la entidad podrá evaluar los resultados de la actuación y comprobar su eficacia en la mejora de las condiciones laborales.