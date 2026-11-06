Ya se conocen los beneficiarios de las ayudas municipales del Fondo Social del Alquiler

El Ayuntamiento ha publicado en su tablón de anuncios los beneficiarios de la convocatoria de subvenciones correspondiente al Fondo Social del Alquiler con la que se pretende ayudar a ciudadanos y familias cubriendo parte del alquiler de su casa y evitar situaciones de riesgo o exclusión social por precariedad económica al suponer un apoyo solidario para aquellos que más lo necesitan. Los beneficiarios tienen de plazo hasta el próximo 1 de diciembre para justificar la resolución.

Para responder a la realidad social y económica de la ciudad, el Ayuntamiento ha ido incrementando año tras año la cuantía destinada a estas ayudas en la presente Corporación, pasando de los 95.518 euros de 2023, a los 272.802 de 2024, los 457.452 de 2025 y de ahí, a los 792.096 euros del ejercicio actual.

En este sentido, cabe mencionar que la Junta de Gobierno ha aprobado la ampliación de crédito para estas ayudas para dar cobertura a todos los beneficiarios que han cumplido con los requisitos exigidos, pasando de los 460.000 euros consignados inicialmente a los cerca de 800.000 euros con los que cuenta actualmente.

En cuanto al número de beneficiarios, que han sido todas las personas que han cumplido con los requisitos exigidos, cabe señalar que las cifran también han ido en aumento, pasando de los 74 de 2023, a los 223 de 2024, los 338 de 2025, y los 513 beneficiarios este año.

Además de incrementar la cuantía presupuestaria, cabe recordar que desde el año pasado también se pueden beneficiar de estas ayudas aquellas personas que tengan un contrato de alquiler de una habitación. Una iniciativa que ha sido muy bien acogida, sobre todo por la población juvenil que tiene que optar por esta fórmula al no poder alquilar una vivienda entera.