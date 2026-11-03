Velilla Group duplica la capacidad de almacenaje de su centro logístico de Albacete con una inversión de casi 11 millones de euros

Velilla Group, compañía española especializada en el diseño, la fabricación y la distribución de vestuario laboral y textil promocional, ha presentado la nueva plataforma automatizada de almacenamiento de palés de su centro logístico de Albacete. El proyecto ha supuesto una inversión de 10.961.819 euros y ha recibido una ayuda de 1.425.036,47 euros en el marco de los Incentivos Regionales para la Zona de Promoción Económica de Castilla-La Mancha, del Ministerio de Hacienda, cofinanciados por el Fondo Europeo de Desarrollo Regional (FEDER).

Una nueva plataforma automatizada

La nueva plataforma incorpora un silo de almacenamiento automático con capacidad para 22.000 palés, distribuido en cinco pasillos y equipado con cinco transelevadores automáticos. La instalación cuenta, además, con un robot de paletización automática y otro de despaletización. El proyecto se inició en julio de 2022, con una fecha de finalización inicialmente prevista para enero de 2026, que posteriormente se amplió hasta abril de 2026 mediante una prórroga concedida.

Esta inversión ha supuesto una transformación de los procesos logísticos de Velilla Group, que ha pasado a trabajar con el palé como unidad de producción, frente al sistema anterior centrado en la gestión de cajas, y con un mayor nivel de automatización. Esta transformación ha permitido duplicar la capacidad de almacenaje, que ha pasado de unas 300.000 a cerca de 650.000 cajas, y mejorar la eficiencia en la recepción de mercancía y en la preparación simultánea de pedidos. El centro tiene ahora capacidad para mantener entre seis y diez meses de stock.

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Este aumento de capacidad ha permitido a Velilla Group acompañar el crecimiento de MUKUA, su marca de textil promocional.

El proyecto ha permitido crear 42 puestos de trabajo, más del doble de los 20 comprometidos inicialmente, y el centro emplea hoy a 131 personas. Además, la compañía colabora con la Fundación ASLA/ASPRONA para favorecer la integración laboral de personas con discapacidad en el centro logístico y patrocina entidades deportivas como el Albacete Basket y el BSR Amiab.

La plataforma se integra en el centro logístico que la compañía tiene en el polígono industrial de Romica, con cerca de 27.000 m² construidos sobre una parcela de 56.000 m², el mayor almacén de textil laboral de la península ibérica. El centro tiene capacidad para almacenar y mover más de 25 millones de prendas al año, gestiona más de 120.000 prendas al día y 250.000 pedidos anuales. Cuenta también con un taller propio de marcaje de 1.500 m², en el que se personalizan más de dos millones de prendas al año.

En materia de eficiencia energética y gestión de residuos, el centro dispone de un sistema de autoconsumo solar que cubre el 43% de su consumo energético. Asimismo, reutiliza más de 60.000 cajas al año en el marco de Green Project, el plan de sostenibilidad de la compañía.

«Desde Albacete servimos a clientes de más de 80 países. Esta nueva plataforma nos ha permitido duplicar nuestra capacidad de almacenaje y acompañar el crecimiento de MUKUA, manteniendo nuestro nivel de servicio. El apoyo del Ministerio de Hacienda y de los fondos europeos ha sido clave para acometer esta inversión», ha señalado Antonio Tártalo, director de Operaciones y Logística de Velilla Group durante la presentación.

Este proyecto ha sido cofinanciado por la Unión Europea a través del Fondo Europeo de Desarrollo Regional (FEDER), en el marco de los Incentivos Regionales para la Zona de Promoción Económica de Castilla-La Mancha, gestionados por el Ministerio de Hacienda.