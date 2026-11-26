Bajo el título “La oficina de farmacia, referente en la categoría oncológica: Abordaje integral del paciente”, se ha impartido en la sede del Colegio Oficial de Farmacéuticos de Albacete a lo largo de tres sesiones, dos de ellas presenciales y una tercera online este curso que ha permitido a los farmacéuticos actualizar conocimientos en la materia.

La primera sesión se centró en el abordaje del paciente y gestión de la categoría oncológica en la oficina de farmacia. En el transcurso de la misma se analizó la evolución del cáncer a nivel mundial para entender qué siente la persona que vive con esta enfermedad y cuál es el papel del farmacéutico, desde el inicio y durante todo el proceso. Aprender herramientas para saber acercarse al paciente, es clave.

En la sesión se puso de manifiesto que es imprescindible la activación de la categoría oncológica en la farmacia, generar un espacio visible y de confianza donde poder normalizar la enfermedad y facilitar la recomendación de rutinas dermocosméticas específicas y un programa de prevención y consejo.

La segunda sesión versó sobre las diferentes terapias oncológicas y las principales toxicidades cutáneas derivadas de los tratamientos, así como los productos dermocosméticos seguros y eficaces indicados en cada situación, para reducir y aliviar los efectos adversos más frecuentes. La ponente de ambas sesiones, la farmacéutica de los laboratorios Pierre Fabre, Fátima Al-chehadeh Justicia, destacó que el objetivo de esta formación no era sólo hablar de efectos secundarios en pacientes oncológicos y cómo tratarlos desde la oficina de farmacia comunitaria, sino que también se trasladó a los profesionales participantes el mensaje en a importancia de hablar, escuchar y, sobre todo, tener una categoría oncológica en la farmacia, para darle visibilidad a los pacientes con cáncer, ya que muchas veces estas personas no se atreven a hablar de su situación, pero se merecen tener su propio espacio en la farmacia como centro sanitario que es de primera nivel para la población, poniendo a disposición de los enfermos productos dermocosméticos, pero también de higiene bucodental específicos”.

En la segunda sesión los asistentes al curso recibieron información detallada del tipo de productos que pueden ofrecer a los pacientes oncológicos para aliviar síntomas derivados de los tratamientos frente al cáncer.

Fátima Al-chehadeh aseguró que la radiodermitis es uno de los efectos secundarios más frecuentes de los pacientes oncológicos que reciben radioterapia. Para estos casos, los farmacéuticos aconsejan el uso de agua termal con más baja mineralización del mercado y probado su uso terapéutico para calmar irritaciones, es decir, que tiene propiedades antiinflamatorias, junto al uso de cremas reparadoras para ayudar a restablecer ese daño que sufre la piel.

La tercera sesión de esta formación, fue una mesa redonda multidisciplinar sobre cáncer y piel bajo el título “El impacto de los tratamientos oncológicos en la piel: estrategias de manejo y soporte integral”.

De esta forma, con este curso los profesionales de la farmacia pueden ser capaces de acercarse al paciente y poder ofrecer una atención especializada, convirtiéndose así la farmacia en un espacio seguro y un punto de referencia, donde los pacientes oncológicos puedan encontrar un acompañamiento antes, durante y después del tratamiento.