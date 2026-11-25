El alcalde de Albacete, Manuel Serrano, ha reafirmado el compromiso “firme e irrenunciable” del Ayuntamiento con la igualdad, la libertad y la erradicación de cualquier forma de violencia contra las mujeres durante su participación en el acto institucional celebrado esta mañana en la puerta del Ayuntamiento con motivo del Día Internacional para la Eliminación de la Violencia contra las Mujeres, asegurando que “no podemos ni queremos dar ningún paso atrás en la defensa de los derechos conquistados y en la construcción de una sociedad libre de violencia machista”.

Acompañado por la concejala de la Mujer, Gala de la Calzada, concejales del Equipo de Gobierno, miembros de la Corporación Municipal, representantes del resto de administraciones públicas, de la justicia, la Policía Local, Guardia Civil, Policía Nacional, Voluntarios de Protección Civil y de la Fava, entre otros, el alcalde ha trasladado la condena más absoluta de Albacete a esta lacra social y su solidaridad y apoyo a todas las mujeres que están atravesando situaciones de violencia.

Manuel Serrano ha recordado que casi medio centenar de mujeres han sido asesinadas por sus parejas o exparejas en España en lo que va de año, entre ellas Elena, una joven de 37 años asesinada el pasado 19 de noviembre en Villarrobledo, y que son casi 1.400 las víctimas mortales contabilizadas desde 2003, cuando comenzó a elaborarse una estadística oficial.

Unas cifras que, tal y como ha señalado el alcalde, “no son una estadística de frías cifras, sino el reflejo del sufrimiento de personas y familias que padecen directamente las consecuencias de la violencia machista”.

En este sentido, Manuel Serrano ha asegurado que “detrás de cada cifra hay una mujer, una historia, una familia, unos hijos, unos sueños y un proyecto de vida que, en demasiadas ocasiones, quedan destrozados por la violencia”.

El alcalde ha señalado que el 25 de noviembre es una jornada para reflexionar, tomar conciencia y, especialmente, actuar, insistiendo en que “no podemos permitir que nos acostumbremos a escuchar noticias sobre asesinatos, agresiones, amenazas, humillaciones o situaciones de control, ni normalizar comportamientos que nunca deben tener cabida en una sociedad democrática”.

Asimismo, ha señalado que la violencia contra las mujeres “no es un problema privado, ni una cuestión que afecte únicamente a quienes la sufren, sino un problema social que exige una respuesta colectiva”, porque “donde una mujer es maltratada, todos somos maltratados como sociedad”.

El alcalde ha trasladado un mensaje de apoyo, solidaridad y cariño a todas las víctimas, asegurando que “no estáis solas” y que las instituciones, los servicios públicos y el conjunto de la sociedad deben estar a su lado, ofreciéndoles protección, acompañamiento y los recursos necesarios para recuperar su libertad y su vida.

Manuel Serrano ha defendido que la lucha contra la violencia machista no puede limitarse a condenar los hechos cuando se producen, sino que debe abordarse también desde la prevención, la educación y la igualdad, enseñando a niños y niñas que “el respeto no se negocia, que nadie pertenece a nadie, que el amor nunca puede confundirse con el control y que ninguna persona tiene derecho a dominar, humillar o agredir a otra”.

En este sentido, ha recordado que la igualdad debe construirse cada día en todos los ámbitos de la sociedad, desde los hogares y los centros educativos hasta los lugares de trabajo, las calles y las relaciones personales.

Manuel Serrano ha puesto en valor la responsabilidad de los ayuntamientos como administración más cercana a la ciudadanía y ha asegurado que el Ayuntamiento de Albacete seguirá impulsando políticas de igualdad, desarrollando programas de prevención, apoyando a las asociaciones y colectivos que trabajan en este ámbito y garantizando que las mujeres que necesiten ayuda encuentren siempre una puerta abierta y una respuesta.

Del mismo modo, ha expresado su reconocimiento a los profesionales del Centro de la Mujer y de la Casa de Acogida por la atención cercana y constante que prestan a las mujeres que necesitan protección y acompañamiento.

El alcalde ha realizado también un llamamiento a toda la ciudadanía para que no mire hacia otro lado ni guarde silencio ante una humillación, una amenaza o una agresión, y para que no justifique comportamientos machistas ni permita que se conviertan en algo cotidiano, asegurando que “la indiferencia también puede contribuir a perpetuar la violencia”.

Por ello, ha animado a cada persona a contribuir a cambiar esta realidad desde la educación de los hijos, el respeto en las relaciones personales, la denuncia de las injusticias y la defensa de quienes más necesitan ayuda.

Serrano ha lanzado mensaje de esperanza, pero también de responsabilidad, con el deseo de que llegue el día en que el 25 de noviembre deje de ser necesario porque se haya conseguido erradicar la violencia contra las mujeres y la igualdad sea “una realidad plenamente asumida por nuestra sociedad”, asegurando que “hasta entonces, seguiremos trabajando, educando, reivindicando y alzando la voz”.

El alcalde ha renovado el compromiso del Ayuntamiento con la igualdad, la libertad y una sociedad en la que ninguna mujer tenga que sufrir violencia por el hecho de serlo asegurando que “ni un paso atrás en igualdad”.

Por su parte, la concejala de la Mujer, Gala de la Calzada, ha señalado que “la violencia contra las mujeres no es un problema privado, ni una cuestión que afecte únicamente a quienes la padecen, sino un problema de toda la sociedad y una realidad que exige de todos una respuesta firme, responsable y coordinada ya que la lucha contra la violencia no debe quedarse en declaraciones o gestos simbólicos”, asegurando que “necesitamos prevención, sensibilización, educación, protección, atención a las víctimas y recursos que lleguen a quienes realmente los necesitan”.

La concejala ha afirmado que desde el Ayuntamiento “seguiremos trabajando a diario por una ciudad donde la libertad, el respeto y la igualdad sean una realidad para todas las mujeres, porque una sociedad verdaderamente libre y avanzada es aquella en la que ninguna mujer tiene que temer por su vida ni por su libertad.”

Gala de la Calzada ha dado las gracias a las asociaciones, profesionales, a los técnicos de la unidad técnica de igualdad, de la casa de acogida, del centro de la mujer, a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad y a todas las personas que trabajan cada día por una sociedad más segura y más igualitaria, mostrando su deseo de que “ninguna mujer vuelva a sentir miedo, ninguna voz quede silenciada y ninguna vida se apague por la violencia”.