Tras anunciar su esperado regreso a los escenarios, Los Secretos confirman su parada en Albacete dentro de su gira nacional “Nada es como antes”. El concierto tendrá lugar el jueves 16 de septiembre de 2027 en la Caseta de los Jardinillos, una cita ineludible que coincidirá con los últimos días de la Feria de Albacete.

Después de un año de parón alejados de los directos para centrarse en la composición, la formación liderada por Álvaro Urquijo vuelve a la carretera con un repertorio renovado. En este tour, el grupo presentará en directo las canciones de su nuevo trabajo discográfico —su primer álbum de estudio con temas inéditos en más de seis años, cuyo primer adelanto lleva por título Yo no era nadie—, sin dejar de lado los grandes himnos que han marcado a varias generaciones, como Déjame, Pero a tu lado, Ojos de gata o Sobre un vidrio mojado.

Los seguidores pueden adquirir sus entradas de forma oficial a través de la página web de la banda (lossecretos.net) y de la plataforma TicketVIP (ticketvip.es).