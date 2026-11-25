El alcalde de Albacete, Manuel Serrano, ha invitado a todos los albaceteños y visitantes a participar este viernes, día 27, a partir de las 19:00 horas, en la Plaza del Altozano, en el acto de encendido oficial de la iluminación navideña que, bajo el lema ‘Albacete ilumina tu Navidad’, se convertirá un año más en una gran fiesta de alegría y participación ciudadana, recordando que el pasado año disfrutaron de este momento más de 35.000 personas. Acompañado por la concejala de Cultura, Elena Serrallé, y la diputada provincial de Turismo, Raquel Ruiz, el alcalde ha puesto en valor la importancia de la Navidad, asegurando que constituye “un momento de encuentro, de reunión, de emoción y de ilusión compartida que contribuye a reforzar la autoestima colectiva y a proyectar las posibilidades de la ciudad”.

Manuel Serrano ha explicado que, al igual que sucede con nuestra Feria, declarada de Interés Turístico Internacional, “la Navidad es una celebración que forma parte del sentir de todos los albaceteños y ocupa un hueco en el corazón de la ciudadanía”, convertida en “una oportunidad para mostrar al exterior la identidad, la imagen y todo aquello que Albacete es capaz de hacer cuando trabaja unida”.

Los niños y niñas de Acmil y Apandah iluminarán la Navidad de Albacete

Según ha señalado el alcalde, el acto del próximo viernes en la Plaza del Altozano, que también podrá seguirse en directo a través de los canales de YouTube del Ayuntamiento, contará con la animación y la música del albaceteño Pablo Moreno, así como de con la actuación de la Banda Sinfónica Municipal de Albacete, acompañada por un coro de los conservatorios de la Diputación Provincial y del Torrejón y Velasco, que interpretarán un repertorio de canciones navideñas. Uno de los momentos más especiales, será el encendido de la Navidad, que, tal y como ha explicado Manuel Serrano, este año correrá a cargo de los niños y niñas de las asociaciones Acmil y Apandah, que serán los encargados de pulsar a las 20:00 horas el “botón de la ilusión y dar luz a la ciudad”, de manera previa al primer pase del túnel de luz y a un espectacular castillo de fuegos artificiales.

El túnel de la calle Ancha ofrecerá más de 200 espectáculos de luz y sonido

El alcalde se ha referido a uno de los grandes atractivos con los que nuevamente contará la ciudad de Albacete durante las fiestas navideñas, como es el túnel de luz y sonido de la calle Ancha que mantendrá la ampliación realizada el pasado año, ocupando desde la calle del Tinte hasta la Plaza del Altozano.

Manuel Serrano ha explicado que el túnel de la calle Ancha, de 240 metros lineales de longitud, compuesto por 15 árboles de 11 metros de altura y 2,70 metros de ancho, cuenta con iluminación especial y espectáculos que combinarán luz y sonido con una selección de canciones, así como con música ambiente durante toda la campaña navideña.

El alcalde ha señalado que se podrá disfrutar de cinco pases diarios, a las 18:00, 19:00, 20:00, 21:00 y 21:30 horas, hasta el próximo 7 de enero, con una duración aproximada de entre 10 y 15 minutos cada pase, con un total de 200 espectáculos de luz y sonido y más de 3.000 minutos de programación. Manuel Serrano ha asegurado que el túnel, que cada año cuenta con una magnífica acogida por parte de los albaceteños y de quienes visitan nuestra ciudad, volverá a ser uno de los elementos más destacados de la programación navideña, contribuyendo a generar ambiente, así como a dinamizar el centro urbano y apoyar la actividad de los establecimientos comerciales y hosteleros.

La iluminación navideña de la ciudad de Albacete es también la de la provincia

Por su parte, la diputada de Turismo, Raquel Ruiz, ha explicado que esta colaboración se mantiene desde 2021, con el objetivo de “encontrar puntos de encuentro en favor de las personas de nuestro territorio, la hostelería, el comercio y los y las visitantes”, y ha apuntado que del mismo modo que la Feria de Albacete es la feria de toda la provincia, este alumbrado y esta Navidad “también se están consolidando en esta dirección”. En este sentido, Raquel Ruiz ha puesto de relieve que cada vez son más las familias y grupos que vienen a disfrutar esta instalación lumínica, “y eso también genera sinergias entre la capital y nuestros pueblos, favoreciendo el turismo provincial y regional”, y ha deseado que esta edición sea un éxito que continúe impulsando “las buenas cifras” turísticas que existen en la geografía albacetense, al tiempo que ha aprovechado la ocasión para trasladar sus mejores deseos de cara a las fiestas navideñas al conjunto de la ciudadanía.

La Navidad iluminará la capital y pedanías con 310 arcos y más de 190 árboles

El alcalde se ha referido también a la iluminación navideña con la que contará la capital y las pedanías, explicando que contará con 310 arcos y más de 190 árboles que llenarán de luz y magia las calles de Albacete, de los que 250 arcos y 150 árboles decorarán la capital y 60 arcos y 40 árboles las pedanías, en horario de 18:00 a 00:00 horas hasta el 21 de diciembre, ampliándose hasta las 2:00 del 22 del próximo mes hasta el 7 de enero de 2027. Una iluminación que, según ha señalado, contribuirán a llenar de vida y color las calles de Albacete, ofreciendo nuevas oportunidades al comercio local y estimulando la actividad de la hostelería y la gastronomía.