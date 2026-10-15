Entra en funcionamiento la Zona Naranja para carga y descarga

El Ayuntamiento informa de que hoy jueves, día 15, entra en funcionamiento la nueva Zona Naranja en varias calles del centro de Albacete con el objetivo de ordenar y facilitar las operaciones de carga y descarga de mercancías, mejorando así la disponibilidad de estas plazas para los vehículos profesionales que las necesitan para desarrollar su actividad.

Las nuevas plazas, reservadas exclusivamente para camiones, furgones y vehículos mixtos que estén realizando operaciones de carga y descarga, estarán ubicadas en las calles Albarderos, Caba y Carnicerías, así como en la Plaza Mayor, en espacios identificados mediante señalización vertical y marcas horizontales de color naranja en zigzag.

En concreto, la Zona Naranja comprenderá las plazas situadas en Albarderos, números 20, 4 y 6, 9 y frente al número 2; en Caba, número 20, 19, frente a los números 7, 9 y 11 y frente al número 23; en Carnicerías, número 11 y números 8, 10, 12 y 14; y en la Plaza Mayor, número 5.

Zona Naranja en Albacete | Ayuntamiento de Albacete

¿Cómo es la nueva Zona Naranja?

El estacionamiento en estas plazas será gratuito , aunque será obligatorio obtener un ticket de importe cero euros , tanto en los parquímetros como a través de los medios telemáticos habilitados por el Ayuntamiento. Para ello, los usuarios deberán introducir correctamente la matrícula del vehículo.

, aunque será , tanto en los parquímetros como a través de los medios telemáticos habilitados por el Ayuntamiento. Para ello, los usuarios deberán introducir correctamente la matrícula del vehículo. El horario de utilización será de 8:00 a 20:00 horas en días laborables y de 8:00 a 14:00 horas los sábados .

. El estacionamiento estará limitado al tiempo estrictamente necesario para realizar las operaciones de carga y descarga, con un máximo inicial de 60 minutos . Una vez transcurrido este periodo, la ordenanza permite obtener una renovación por otros 60 minutos , siempre que continúen realizándose operaciones de carga y descarga.

. Una vez transcurrido este periodo, la ordenanza , siempre que continúen realizándose operaciones de carga y descarga. En caso de obtener un ticket físico, este deberá colocarse en el salpicadero del vehículo, de manera que la matrícula y las horas de inicio y fin del estacionamiento sean claramente visibles desde el exterior. Cabe destacar que estacionar sin ser un vehículo autorizado o sin obtener el correspondiente ticket, conlleva una sanción de 100 euros, mientras que superar el tiempo máximo establecido está sancionado con 80 euros.

Estasy además la ordenanza contempla la retirada del vehículo cuando hayan transcurrido 30 minutos desde su denuncia por estacionar en Zona Naranja sin haber obtenido el ticket correspondiente