Entra en funcionamiento la Zona Naranja para carga y descarga

El Ayuntamiento informa de que hoy jueves, día 15, entra en funcionamiento la nueva Zona Naranja en varias calles del centro de Albacete con el objetivo de ordenar y facilitar las operaciones de carga y descarga de mercancías, mejorando así la disponibilidad de estas plazas para los vehículos profesionales que las necesitan para desarrollar su actividad.
Las nuevas plazas, reservadas exclusivamente para camiones, furgones y vehículos mixtos que estén realizando operaciones de carga y descarga, estarán ubicadas en las calles Albarderos, Caba y Carnicerías, así como en la Plaza Mayor, en espacios identificados mediante señalización vertical y marcas horizontales de color naranja en zigzag.
En concreto, la Zona Naranja comprenderá las plazas situadas en Albarderos, números 20, 4 y 6, 9 y frente al número 2; en Caba, número 20, 19, frente a los números 7, 9 y 11 y frente al número 23; en Carnicerías, número 11 y números 8, 10, 12 y 14; y en la Plaza Mayor, número 5.
¿Cómo es la nueva Zona Naranja?
- El estacionamiento en estas plazas será gratuito, aunque será obligatorio obtener un ticket de importe cero euros, tanto en los parquímetros como a través de los medios telemáticos habilitados por el Ayuntamiento. Para ello, los usuarios deberán introducir correctamente la matrícula del vehículo.
- El horario de utilización será de 8:00 a 20:00 horas en días laborables y de 8:00 a 14:00 horas los sábados.
- El estacionamiento estará limitado al tiempo estrictamente necesario para realizar las operaciones de carga y descarga, con un máximo inicial de 60 minutos. Una vez transcurrido este periodo, la ordenanza permite obtener una renovación por otros 60 minutos, siempre que continúen realizándose operaciones de carga y descarga.
- En caso de obtener un ticket físico, este deberá colocarse en el salpicadero del vehículo, de manera que la matrícula y las horas de inicio y fin del estacionamiento sean claramente visibles desde el exterior. Cabe destacar que estacionar sin ser un vehículo autorizado o sin obtener el correspondiente ticket, conlleva una sanción de 100 euros, mientras que superar el tiempo máximo establecido está sancionado con 80 euros.