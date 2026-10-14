Medio centenar de actos para conmemorar el 50 aniversario de la Transición democrática

El delegado de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha en Albacete, Pedro Antonio Ruiz Santos, ha presentado las principales propuestas que llegarán a la provincia en el marco del programa ‘50 años juntos’.

La programación, ha explicado Ruiz Santos, pretende acercar la memoria de la Transición a la ciudadanía, reconocer el papel de quienes contribuyeron a construir la democracia y transmitir ese legado a las nuevas generaciones en un formato que combina exposiciones, periodismo, literatura, arte urbano, reconocimientos y música, y que tendrá presencia tanto en Albacete capital como en numerosos municipios de la provincia con cincuenta actividades ya programadas entre octubre y marzo

Uno de los ejes de esta propuesta será la exposición central ‘50 años juntos. La Transición en Castilla-La Mancha: la construcción de una nueva realidad e identidad (1976-1983)’, que podrá visitarse en el Museo de Albacete, entre el 2 de noviembre y el 6 de diciembre. Se trata de una exhibición que se distribuye en tres salas con un espacio destinado a gamificación y cuatro instalaciones interactivas que permitirán, a través de hologramas y juegos, terminar la visita con una experiencia más inmersiva

La exposición también tendrá una versión itinerante: ‘La Transición en imágenes construyendo una nueva realidad en CLM’ que abarcará desde 1976 hasta la actualidad y recorrerá diferentes localidades de la provincia llegando durante noviembre y diciembre a Villarrobledo, Almansa, La Roda, Hellín, Tobarra, Elche de la Sierra, Tarazona y Alcaraz.

A ello se suman otras propuestas vinculadas al periodismo y a publicaciones de la época como ‘Cambio16’, con la que se busca rendir homenaje a una generación de periodistas que contribuyó a contar y a construir la democracia, y que en Albacete recalará en Casas Ibáñez. Además, ‘Mujeres y transición en Castilla-La Mancha’ visibilizará la historia de las primeras alcaldesas, concejalas, diputadas y lideresas de movimientos feministas que rompieron barreras en un mundo masculinizado. En Albacete hará parada en Almansa, Alpera, Barrax, Molinicos, Elche de la Sierra y Tobarra. También en el apartado dedicado a exposiciones cobrará protagonismo ‘Portadas de revista: el día que España cambió sus titulares’ que llegará a Riópar, Nerpio, Higueruela, Lezuza y Fuentealbilla.

La programación incluye asimismo otras relacionadas con la cultura y el periodismo. Entre ellas destaca ‘Instantes decisivos de la Transición en el coleccionismo español’, que podrá visitarse en el Museo de Albacete del 14 de diciembre al 17 de enero; y ‘50 años de periodismo en Castilla-La Mancha’, propuesta que incluye jornadas y coloquios con periodistas regionales y nacionales y que recorrerá Albacete, Almansa, La Roda, Villarrobledo y Hellín entre finales de enero y comienzos de marzo.

[[H3:La memoria y sus protagonistas ]]

El programa, como ha explicado Ruiz Santos, incorpora un bloque específico de homenajes y reconocimientos bajo el título ‘50 años juntos. La fuerza que hizo posible el cambio’. Acto durante el que se entregarán 15 reconocimientos con los que se pondrá en valor el papel de los movimientos vecinales, sindicales, empresariales y de mujeres durante la Transición y la consolidación democrática.

La literatura tendrá igualmente su espacio a través de ‘Autores de la Transición española’, un proyecto que combinará un club de lectura con un ciclo de conferencias. En la provincia está cerrada la participación de los clubes de lectura de Casas de Juan Núñez y de Hellín.

’50 años juntos’ también pone el foco en las nuevas generaciones con el proyecto ‘Coloreando el cambio’, una iniciativa de arte urbano que contará con la participación de jóvenes estudiantes de las Escuelas de Artes Plásticas y Diseño y artistas de ámbito nacional, y que convertirá un espacio de Letur en un gran mural.

La música será otra de las grandes protagonistas gracias al ciclo gratuito ‘La música que cambió un país’, una propuesta que busca recuperar el espíritu de las verbenas y los guateques de los años de la Transición, combinando música, convivencia y actividad en los municipios y que arrancará este sábado, 10 de octubre, en La Roda de la mano de dos orquestas: Versalles y La Misión. Este ciclo llegará también a Almansa (23 de octubre) con Eslabón y París de Noia. Tanto el alcalde de La Roda, Juan Ramón Amores, como la alcaldesa de Almansa, Pilar Callado, han participado en la rueda de prensa donde han puesto en valor la necesidad de hacer ver la importancia de la democracia a las personas más jóvenes.

Por otro lado, ‘Música para una Transición’ impulsará un circuito de 76 actuaciones de bandas de música de Castilla-La Mancha, 15 de ellas a cargo de bandas de Albacete. Los conciertos combinarán música, narraciones, imágenes de archivo y documentos sonoros de la época.

Al programa se suman además varias iniciativas de participación ciudadana para recuperar los recuerdos, testimonios e imágenes de quienes vivieron aquellos años y acercarlos a las nuevas generaciones. Así lo ha apuntado la vicepresidenta de Las Cortes y alcaldesa de Barrax, Josefina Navarrete, que ha explicado que ya se encuentran abiertas a participación: ‘La Transición en vertical, jóvenes que escuchan’; ‘La Memoria de los nuestros’, y ‘El legado popular de la Transición en C-LM’. Las bases, al igual que la programación en su conjunto pueden consultarse en 50 Años de Democracia en Castilla-La Mancha.