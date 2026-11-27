Se cumplen cien años del nacimiento de una de las figuras más influyentes de la danza clásica contemporánea, el prestigioso coreógrafo Peter Wright, nacido en Londres en noviembre de 1926. Para celebrar este centenario, la Royal Ballet & Opera emitirá desde el Covent Garden El cascanueces (The Nutcracker).

La emblemática producción navideña del director británico llegará, vía satélite desde el Covent Garden londinense, a 3 localidades de Castilla La-Mancha. El martes, 1 de diciembre a las 20:15 horas (hora peninsular), se proyectará en cines de Toledo (Mk2 Cinesur Luz del Tajo), Villacañas (Cine Princesa) y Albacete (Yelmo Cines Imaginalia). También se podrá disfrutar en 130 cines de 100 municipios de España.

Estrenado en 1984 en el Royal Opera House, El Cascanueces está basado en la coreografía original de Lev Ivanov y el argumento de Marius Petipa inspirado en el cuento de E. T. A. Hoffmann El cascanueces y el rey de los ratones. Desde su estreno, a lo largo de más de cuatro décadas, este título se ha consolidado como una de las grandes tradiciones navideñas del ballet internacional.

La música de Piotr Ilich Chaikovski, interpretada por la Orquesta del Royal Opera House bajo la dirección de la franco-italiana, Charlotte Politi, incluye algunas de las melodías más reconocibles del repertorio clásico, como el Vals de las Flores, la Danza de los Mirlitones y la Danza del Hada de Azúcar.

El film, grabado el año pasado, cuenta con la interpretación de los bailarines principales del Royal Ballet: la brasileña Mayara Magri, como Hada de Azúcar, y el escocés Reece Clarke, en el papel de Príncipe. Los acompañan Marianna Tsembenhoi en el papel de Clara, Taisuke Nakao como Hans-Peter y el Cascanueces, y James Hay como el misterioso Herr Drosselmeyer.

La magia de la Navidad

La producción conserva el espíritu del ballet clásico con una cuidada estética que evoca la Navidad del siglo XIX. Clara recibe un cascanueces como regalo de Navidad. Durante la noche, la joven se adentra en un mundo extraordinario, guiada por el misterioso mago Drosselmeyer, donde la imaginación transforma la realidad: una aventura llena de personajes fantásticos en la que los juguetes cobran vida y los ratones se enfrentan a soldados.

La escenografía y el vestuario de Julia Trevelyan Oman, junto con la iluminación de Mark Henderson, dan vida a algunos de los momentos más espectaculares de la representación, desde la transformación del árbol de Navidad hasta los paisajes nevados y el deslumbrante Reino de los Dulces.

Para todos los públicos en 40 provincias

Con una duración de 210 minutos, El Cascanueces, distribuido en España por Versión Digital, llega a las salas de cine en vísperas de Navidad como una atractiva propuesta cultural para disfrutar en familia. La producción tendrá una amplia presencia en todo el territorio nacional, con proyecciones en las 17 comunidades autónomas y 40 provincias. Cataluña encabeza la programación con 34 cines participantes, seguida de Andalucía, con 21 pases; la Comunidad de Madrid, con 14, y la Comunidad Valenciana.