El presidente de Amiab, Emilio Sáez, y el presidente de la asociación Dakhla, Semlali Mohamed Fadel, firmaron un convenio marco de colaboración con la “voluntad de colaborar, aunar y coordinar esfuerzos con el fin de contribuir al desarrollo de las personas en situación de vulnerabilidad”, según redactaron en el documento, para “eliminar las barreras que dificultan la plena integración del colectivo de personas con discapacidad en la sociedad actual”.

En este sentido, Emilio Sáez, quiso agradecer la disposición a la firma por parte de la entidad de Dakhla, así como a las personas de Amiab que han querido formar parte del proyecto, que ya ha tenido una primera parte, un comienzo y desarrollo inicial. Así, Amiab no sólo desarrolla su labor en España sino que traspasa fronteras en aquellos lugares donde más se necesita el trabajo por la vida plena de las personas en situación de vulnerabilidad, en especial los más pequeños.

Ambas entidades trabajan en “colaboración estrecha” con el fin alcanzar los mismos objetivos dentro de un mundo donde la desigualdad de oportunidades está muy presente. Gracias a la firma de este acuerdo, se realizaron intercambios de personal de amiab o voluntario, sobre todo desde Amiab al Sáhara y en un futuro a la inversa, para formar a los profesionales que allí trabajan o están en situación de aprendizaje.

Durante las formaciones, se ha dotado de material y recursos necesarios a todas las personas que participen en el proceso y que en un futuro vayan a trabajar directamente con las personas con discapacidad. Ello ha sido imprescindible por las necesidades que se han trasladado por parte de la entidad en esta primera parte del proyecto, donde los recursos no abundan y las carencias son muchas.

Uno de los primeros intercambios voluntarios tuvo lugar en el mes de junio, cuando una trabajadora de la entidad y dos voluntarias, pusieron rumbo al Sáhara para conocer de primera mano cuál era la situación y en qué podían ayudar a las personas que trabajan allí. Así fue cómo María Dolores (fisioterapeuta), Sara (terapeuta ocupacional) y Carolina (mediadora comunicativa), formaron parte de la asociación Dakhla Des Handicapes durante dos semanas con el fin de “compartir conocimientos y experiencias con otros profesionales, aprender juntas y poner nuestras habilidades al servicio de quienes más lo necesitan”, manifestaron

Más allá del idioma

“Desde el principio encajamos con las compañeras de allí” contaba la fisioterapeuta María Dolores, que sabían que el idioma era un “hándicap”, pero terminaron hablando una misma lengua, la de ayudar a aquellas personas que más lo necesitan. “Cuando el foco está en las personas y en su bienestar, el idioma y la cultura dejan de ser barreras”, aclaraba la mediadora comunicativa Carolina. “Desde el primer momento nos sentimos acogidas, integradas y valoradas dentro del equipo” añade la terapeuta ocupacional Sara, que considera que esta situación “facilitó enormemente el intercambio de conocimientos, experiencias y formas de trabajo”.

De 9:00 a 12:00 horas de la mañana y de 15:00 a 18:00 horas, por la tarde, María Dolores, Sara y Carolina se convirtieron en “unas trabajadoras más del centro”. Durante este tiempo, realizaban sesiones individuales y grupales, junto con los trabajadores del centro, y con niños y niñas que presentaban diversas necesidades de desarrollo y atención temprana entre las que estaban presentes el Trastorno del Espectro Autista (TEA), Parálisis Cerebral Infantil (PCI), retraso motor, retraso del lenguaje, enfermedades raras y otras alteraciones del neurodesarrollo.

Gracias a la participación en estas sesiones, Sara explicaba que pudieron “observar e intercambiar estrategias de intervención, metodologías de trabajo y recursos terapéuticos”, lo que contribuye al “enriquecimiento profesional y a la mejora de la práctica” de las diferentes disciplinas en las que trabajan.

Esta experiencia les ha permitido “establecer vínculos de cooperación, fortalecer el trabajo interdisciplinar y contribuir al desarrollo de buenas prácticas en la atención a la infancia con necesidades específicas de apoyo”, tal y como contabaCarolina.

Familias y trabajadores, muy agradecidos

María Dolores pensaban que las familias de la asociación iban a ser “más reacias a que pudiésemos tratar a sus hijos” o que, tal vez, “no estuviesen de acuerdo” con su trabajo. Sin embargo, fue todo lo contrario y se llevaron “una grata sorpresa”, ya que las recibieron “con un respeto y un cariño increíble”.

“La acogida y valoración de nuestra participación fue muy positiva”, ya que “tanto los profesionales de la asociación como las familias mostraron un gran agradecimiento por nuestra labor, implicación y disponibilidad durante toda la estancia” añade Sara. La “calidez” con la que las recibieron en la asociación a ellas y a su trabajo, que califican como “genuina”, “dice mucho tanto de ellos como del trabajo que Amiab lleva haciendo durante tanto tiempo” afirmaba Carolina.