¿A qué calles afectará la Zona de Bajas Emisiones en Albacete?

El alcalde de la ciudad, Manuel Serrano, ha informado de como será la implantación de la Zona de Bajas Emisiones (ZBE) en la ciudad.

Acompañado por el concejal de Movilidad Urbana, Francisco Navarro, el alcalde ha anunciado que “los albaceteños empadronados en Albacete y que paguen el Impuesto de Circulación municipal tendrán la libertad para circular a lo largo y ancho de la ciudad, las 24 horas del día, sin restricción alguna, tanto por la Zona de Bajas Emisiones como por la que no, con independencia del vehículo que tengan, porten o no etiqueta ambiental, mientras que todas las actividades económicas de Albacete mantendrán intactas sus necesidades de circulación y de movilidad”, aclarando que “cualquier albaceteño que tenga necesidad de desplazarse en vehículo para ir a un comercio, a un establecimiento de hostelería o requerir de un servicio lo podrá hacer sin ningún problema”.

Una Zona de Bajas Emisiones que, tal y como ha recordado Manuel Serrano, exige la Ley de Cambio Climático y Transición Energética a aquellas ciudades españolas con más de 50.000 habitantes como la nuestra, condicionada además a la obtención de fondos europeos.

El alcalde ha señalado que su implantación en Albacete no supondrá ninguna limitación para los albaceteños gracias a que contamos con una calidad del aire “buena”, tal y como confirman los informes técnicos de los datos que captan las estaciones de medición.

Manuel Serrano ha asegurado que “queremos garantizar la libertad de circulación y movimientos de nuestros vecinos y vecinas y proteger a los sectores económicos de la ciudad no vean mermada su capacidad en ningún sentido”, señalando que “si restringimos más, a quien más perjudicamos es a quien menos recursos tiene que seguramente es el que tiene vehículo sin etiqueta ambiental”.

¿Quiénes se verán afectados por la ZBE?

Se verán afectados por la Zona de Bajas Emisiones aquellas personas cuyo vehículo no tenga etiqueta ambiental, no estén empadronadas en Albacete y no paguen el impuesto de circulación aquí, los cuales podrán visitarnos también, pero estarán obligados a sacar un ticket de la zona azul o entrar a un parking público, de un hotel o comercio para poder atravesar esta ZBE.

¿A qué calles afecta?

En nuestra ciudad afecta a las calles o tramos de calles dentro del perímetro que determinan las vías Alcalde Conangla, Hermanos Falcó, Batalla del Salado, Avenida de España, Octavio Cuartero, Feria, San Julián, Martínez Villena y Paseo de la Libertad.

Concretamente, los vehículos que pueden tener autorización de acceso a la ZBE con previa solicitud del Ayuntamiento son:

Las personas empadronadas en el municipio de Albacete

Vehículos con los que se presten servicios públicos básicos de limpieza, retirada de residuos, mantenimiento y conservación de vías públicas, zonas verdes, instalaciones y patrimonio municipal

Vehículos destinados al transporte de personas con tarjeta de accesibilidad

Aquellos que acceden a garajes de establecimientos hoteleros, así como a talleres de reparación ubicados en el interior de la zona

Vehículos de usuarios que acrediten unos ingresos económicos brutos anuales con relación al PREM (indicador público de renta de efectos múltiples)

Aquellos que acceden por otros motivos justificados, como por ejemplo vehículos de autoescuelas, que presten servicios médicos, funerarios, protección civil, bomberos, policías, cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado.

Manuel Serrano ha señalado que en el caso de las personas empadronadas en nuestra ciudad que paguen el Impuesto de Circulación en otro municipio de España, también podrán circular por nuestra ciudad sin restricciones, con previa solicitud al Ayuntamiento, independientemente de la pegatina que porte su vehículo.

El alcalde ha señalado que esta decisión responde a “un compromiso con la ciudad de Albacete, con la libertad, con la movilidad de los ciudadanos de Albacete y con los sectores económicos”.

Manuel Serrano ha señalado que se hará campañas informativas y de sensibilización para dar a conocer todas las cuestiones relativas a la Zona de Bajas Emisiones de Albacete, lamentando la politización de este asunto y la voracidad recaudatoria de algunos con la “excusa medioambiental”, asegurando que “nuestra ideología es Albacete y nosotros no tenemos ninguna intención de recaudar”.