Albacete da a conocer el nuevo Plan de Seguridad Vial

El alcalde de la ciudad, Manuel Serrano, ha asegurado que el Plan Local de Seguridad Vial de Albacete, presentado esta mañana junto al concejal de Seguridad, Alberto Reina, el concejal de Movilidad Urbana, Francisco Navarro, el jefe de la Policía Local, Mario Rubio, los inspectores Luciano Rosillo, Diego López y José Juan García, y el ingeniero especializado en seguridad vial de Doymo y Asevi, Javier López, es una “hoja de ruta” que responde a una “prioridad irrenunciable” de este Equipo de Gobierno como es proteger la vida y la integridad de las personas que cada día comparten nuestras calles.

Manuel Serrano ha explicado que “una ciudad moderna y avanzada debe apostar por una movilidad sin riesgo y por un modelo de ciudad segura, accesible, inclusiva y saludable donde todos los desplazamientos, ya sean a pie, en bicicleta, en vehículo privado o en transporte público, se realicen en condiciones óptimas de seguridad”, asegurando que “para circular por la ciudad hay que hacerlo con los siete sentidos, con respeto a uno mismo y a los demás”

El alcalde ha señalado que el Plan Local de Seguridad Vial nace de un largo trabajo de análisis realizado por la Policía Local, en colaboración con colectivos ciudadanos y la empresa Doymo, alineado además con la Estrategia Española de Seguridad Vial 2030 promovida junto a la Dirección General de Tráfico, con el objetivo estratégico de reducir en un 50 por ciento el número de fallecidos y heridos graves en el horizonte de 2030, recordando que durante el pasado año se registraron en Albacete tres fallecidos y 37 heridos graves en vías urbanas.

Manuel Serrano ha señalado que, aunque el Ayuntamiento y la Policía Local llevan tiempo trabajando para reducir la siniestralidad mediante campañas informativas y preventivas, controles de velocidad y actuaciones específicas en pasos de peatones, “este Plan va mucho más allá, ya que supone una actuación transversal y coordinada basada en datos objetivos”.

Grupos prioritarios de actuación

Según ha explicado el alcalde, el Plan Local de Seguridad Vial establece varios grupos prioritarios de actuación, comenzando por los peatones, que concentran el mayor porcentaje de incidentes graves en la ciudad, con 119 atropellos registrados en 2025, destacado el refuerzo por el respeto absoluto a los pasos de peatones y la seguridad de los viandantes incluye.

También se prestará una atención especial a las personas mayores, reforzando la seguridad en entornos de centros de salud y residencias, así como a los ciclistas, fomentando el uso correcto del carril bici, los elementos reflectantes y el casco obligatorio.

Serrano ha señalado que el documento incluye medidas específicas dirigidas a los usuarios de Vehículos de Movilidad Personal para garantizar el uso adecuado de los patinetes eléctricos y evitar su circulación por aceras y zonas peatonales, así como actuaciones centradas en la protección de niños y escolares ante el incremento de siniestros detectado en horarios de entrada y salida de los centros educativos.

El alcalde ha explicado que el Plan incorpora también medidas orientadas a reducir la lesividad entre los motoristas, especialmente en rotondas y curvas, junto a campañas de concienciación sobre la velocidad segura, recordando que “el límite de 30 kilómetros por hora en vías urbanas puede marcar la diferencia entre la vida y la muerte en caso de atropello”.

Líneas estratégicas de intervención

Manuel Serrano ha explicado que el Plan contempla ocho líneas estratégicas de intervención para abordar la seguridad vial urbana de forma integral con un macroobjetivo compartido como es transformar el sistema de movilidad municipal para que sea más seguro para todos usuarios motorizados y de movilidad activa.

Concretamente, el alcalde ha señalado que las líneas estratégicas de intervención hacen referencia al seguimiento y evaluación, ajustando las estrategias a cada situación; la implicación de la ciudadanía en iniciativas de seguridad vial; el establecimiento de protocolos suficientes para dar respuesta a los siniestros que se produzcan; promover el uso de vehículos con sistemas de seguridad más avanzada; vigilancia y control para evitar comportamientos de riesgo; educar a los conductores y peatones sobre prácticas seguras; mejorar las vías y el transporte público para aminorar los riesgos; y un claro compromiso institucional para implementar mejoras en seguridad vial para que Albacete se convierta en un referente nacional.

Medidas encaminadas a reducir la siniestralidad vial en la ciudad de Albacete

Manuel Serrano ha explicado que este Plan realiza además un diagnóstico de la ciudad y propone una serie de medidas encaminadas a reducir la siniestralidad vial en nuestras calles como el sobrelevamiento de pasos de peatones para dar mayor seguridad a los viandantes y calmar el tráfico, la creación de itinerarios seguros para peatones, ciclistas y conductores de VMP, un plan de mantenimiento y mejora de la señalización, que ya estamos llevando a cabo, o el estrechamiento de carriles de circulación para reducir la velocidad de los vehículos.

En este sentido, el alcalde ha explicado que el Equipo de Gobierno ha aumentado casi el doble el presupuesto destinado a la mejora de la señalización horizontal y vertical hasta llegar a 470.000 euros, con respecto al ejercicio anterior.

Un incremento presupuestario que, tal y como ha asegurado Manuel Serrano, “no es suficiente para garantizar la seguridad si no se acompaña de una profunda modificación en la conducta de peatones y conductores de cualquier vehículo.

El alcalde ha recordado que a principios de este año el Pleno municipal aprobó por unanimidad una moción para crear un Consejo Técnico de mejora de la seguridad vial, contando además con Curba, como un ejemplo más de la labor continua de lucha contra los accidentes de tráfico que está llevando a cabo en Ayuntamiento.

Serrano ha apelado a la responsabilidad compartida de toda la sociedad, recordando que “la seguridad vial no es únicamente una responsabilidad de las autoridades o de los conductores, sino un compromiso colectivo”, asegurando que “cada peatón, ciclista, motorista y conductor forma parte de un mismo sistema donde una sola decisión puede marcar la diferencia entre llegar a casa o sufrir una tragedia”.

El alcalde ha asegurado que el Plan parte de la idea clara de que los accidentes de tráfico siguen siendo una de las principales causas de lesiones y pérdidas humanas, señalando que muchas de estas situaciones pueden prevenirse mediante educación, infraestructura adecuada y una cultura de respeto en la vía pública.

En cuanto a los datos de siniestralidad en la ciudad de Albacete, Manuel Serrano ha señalado que el 25 por ciento de los accidentes registrados corresponde a colisiones contra vehículos estacionados, el 15 por ciento a embestidas laterales, el 7,7 por ciento a atropellos a peatones, el 6,8 por ciento a colisiones por alcance y el 5,8 por ciento a caídas de motocicletas, bicicletas o vehículos de movilidad personal.

Además, el alcalde ha explicado que se han detectado siete puntos negros en la ciudad donde se concentra una elevada accidentalidad, entre ellos el entorno de las calles Soria, Buen Pastor y San Pedro; la avenida de España con Hellín; el Paseo de la Circunvalación con Donantes de Sangre; o la avenida Ramón Méndez Pidal, considerada un tramo de riesgo significativo por acumular 20 accidentes con víctimas entre 2020 y 2024.

Por su parte, el jefe de la Policía Local de Albacete, Mario Rubio, ha incidido en el objetivo de disminuir el número de fallecidos que, lamentablemente, se producen todos los años, como de heridos graves que persigue este Plan, asegurando que “va a ser la guía que nos va a dirigir y que va a establecer las estrategias que tenemos que seguir los distintos servicios municipales para poder conseguir las metas marcadas”.

En este sentido, Mario Rubio ha explicado que este Plan no es una varita mágica con la que aseguremos disminuir accidentes y heridos, pero sí es una herramienta de trabajo potente y muy elaborada”.