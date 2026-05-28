La Facultad de Humanidades de Albacete ha acogido la presentación del libro “Trayectorias de poder con nombres de mujer. Familia y perpetuación social en el linaje Carrasco (Albacete, ss. XVI-XIX)”, una obra de Carmen Hernández López, investigadora del Seminario de Historia Social de la Población (SEHISP) de la Universidad de Castilla-La Mancha (UCLM), que ha sido publicada por la editorial Trea en colaboración con la institución académica.

La actividad se enmarca en el seminario “Familias, género y conflicto generacional en la España Moderna”, organizado por el SEHISP. El encuentro comenzó con un acto de bienvenida a cargo de sus directores, Celia Enríquez Rubal y Francisco García González, quien además es director del SEHISP, catedrático de Historia Moderna en la UCLM e investigador principal del proyecto financiado por el Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades, del que este libro es uno de sus resultados.

La obra tiene como objetivo recuperar la memoria de doce mujeres pertenecientes a la élite albaceteña, subrayando su papel en la perpetuación social del linaje Carrasco, cuya trayectoria culminó con la obtención del título de Marqués de Molins. A lo largo de más de tres siglos, el estudio ofrece una revisión del concepto tradicional de poder al analizarlo desde la experiencia de estas mujeres.

En este sentido, el trabajo pone de relieve cómo el poder femenino se articuló en ámbitos como la maternidad, la sororidad, las estrategias matrimoniales o el espacio doméstico. Desde estos escenarios, “ejercieron una influencia decisiva en la consolidación y continuidad del linaje”, se indica. Asimismo, situaciones como la viudedad prolongada o la soltería favorecieron su protagonismo en procesos de movilidad social ascendente, que culminaron con la obtención de la Grandeza de España de primera clase como fue el título de Marqués de Molins, al asumir la responsabilidad de mantener y perpetuar la posición familiar.

El acto de presentación también contó con la participación de investigadoras e historiadoras especializadas en historia moderna procedentes de distintas universidades españolas, entre ellas las de Huelva, Murcia, Tarragona y A Coruña, además de la propia UCLM.