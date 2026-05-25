Los Premios San Juan de Feda vuelven a reconocer la labor de 12 empresas

El presidente de FEDA, Artemio Pérez Alfaro, hizo público el fallo del Jurado de los Premios Empresariales San Juan’2026-XXVII Edición, acompañado de la vicepresidenta Rosario Jiménez, y el secretario general, Vicente García, como representantes del Comité Ejecutivo de FEDA en el Jurado de los Premios. Como siempre hay doce premiados y dos mencionales especiales. Sus primeras palabras fueron de agradecimiento al Jurado que sea fiel cada año a esta cita y, por supuesto, destacó el compromiso de los patrocinadores con la convocatoria de estos Premios: CaixaBank, BBVA, Banco Sabadell, Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha, Eurocaja Rural, Diputación Provincial de Albacete, La Tribuna de Albacete, Soliss Seguros, Hotel Palacio, Banco Santander, Fundación “la Caixa” y el Ayuntamiento de Albacete. Fundación Globalcaja-Albacete es el colaborador en la Mención Especial del Jurado, y Globalcaja que va de la mano de FEDA en Gala de entrega de los Premios San Juan, que se celebrará el próximo 26 de junio, en el Teatro de la Paz.

La mejor prueba para reconocer a empresas

Resaltó que los premiados San Juan en su XXVII Edición son la mejor prueba “para reconocer a las empresas, empresarios y empresarias de la provincia el esfuerzo y constancia por seguir en la creación de riqueza, empleo y desarrollo de esta tierra”. Antes de referirse a cada uno de los Premiados en su respectiva categoría, el presidente de FEDA ha recalcado que “como digo siempre, no están todos los que son, pero si son todos los que están. Todas las propuestas que llegan al Jurado tienen mucho nivel, y no es descartar una sobre otra, simplemente hay que decidir un Premiado en cada categoría”. Los Premios se reparten por diferentes puntos de la provincia, desde Albacete capital, hasta Villarrobledo, pasando por La Roda, hasta Caudete. El Jurado ha valorado propuestas de empresas, asociaciones y representación social por cada una de las categorías, con un amplio panorama de los diferentes sectores empresariales en toda la provincia. Las memorias han sido analizadas por los integrantes de este Jurado, teniendo en cuenta las votaciones que en cada categoría han hecho las asociaciones que integran FEDA y que forman la Junta Directiva de la Confederación.