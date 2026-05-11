La DGT inicia una campaña de control de motocicletas

El subdelegado del Gobierno de España en Albacete, Miguel Juan Espinosa, ha informado sobre la campaña especial de vigilancia y control de motocicletas en la provincia de Albacete desde el 11 al 17 de mayo. Acompañado de la jefa provincial de Tráfico, Cruz Hernando y el capitán del Subsector de Tráfico de la Guardia Civil de Albacete, Juan Ramón Villalba han puesto el foco en la importancia de reducir las conductas de riesgo tales como exceso de velocidad, adelantamientos indebidos, no uso del casco y documentación irregular.

El subdelegado ha recordado que el motorista es un usuario especialmente vulnerable: el riesgo de fallecer es 17 veces mayor que en turismo y el 95% de las víctimas mortales son los propios conductores.

Miguel Juan Espinosa ha señalado que aunque “dos de cada tres accidentes sufridos en moto ocurren en el casco urbano, sin embargo, la mortalidad se incrementa principalmente carreteras secundarias, que es donde se va a realizar principalmente este tipo de campañas”. En este sentido ha instado a la concienciación de todos, “porque un vehículo tiene una carrocería, una moto la carrocería es el propio conductor y el paquete que lleva, con lo cual las posibilidades de mortalidad son mucho más elevadas frente a otro tipo de vehículo”.

Y esta campaña se va a centrar principalmente en comprobar si las ITVs de las motos están actualizadas, si están correctamente pasadas, en el tipo de conducción, en los adelantamientos, en los excesos de velocidad y las características del conductor alejándose del consumo de alcohol y drogas.

Siete motoristas fallecidos

El parque de motocicletas ha crecido un 17,5% desde 2020, superando actualmente, junto a los ciclomotores, los 56.500 vehículos.

En los últimos cinco años se han registrado 260 accidentes con motocicletas y ciclomotores, de los cuales el 80% han tenido víctimas, con un balance de 19 fallecidos. En lo que va de 2026 ya se han contabilizado 7 motoristas fallecidos, la cifra más alta del periodo.

La campaña pone especial énfasis en el uso del casco, que reduce hasta en un 72% las lesiones graves y en un 39% el riesgo de muerte.

Agrupación de Tráfico

Por su parte, el capitán del Subsector de Tráfico de la Guardia Civil de Albacete, Juan Ramón Villalba ha recordado que “la mayor parte de los accidentes de motocicleta se producen en tramos curvos, los fines de semana y en tiempo de ocio”. Por lo que hace un llamamiento al disfrute de la moto pero también a la precaución y a la seguidad vial, sobre todo en los adelantanientos.

Por último, la jefa provincial de Tráfico, Cruz Hernando ha explicado que la campaña provincial está programada todos los años para una semana de mayo y este año en concreto se ha decidido hacer de motocicletas por la alta siniestralidad. “El año que más fallecidos en motocicletas habíamos tenido así en los últimos cinco años fue en el año 2022 y 2023, que tuvimos cuatro fallecidos. Ya llevamos siete este año y todavía solo han pasado cuatro meses de este año”, ha lamentado.

Hernando ha insistido, “lo que queremos es que, por favor, no aumente más la cifra”. En los últimos cinco años tan solo ha habido una autopista o autovía en cuanto al tipo de carretera implicada en los accidentes, que ha sido la A31, todos los demás fallecidos han sido por accidentes en vías secundarias. Es por eso, “que queremos hacer la campaña incrementando sobre todo la vigilancia en vías secundarias”, ha concluido.