La Policía Local de Albacete recuerda al agente Fran Escribano

El concejal de Seguridad, Alberto Reina, ha asistido a un emotivo acto en la Comisaría de la Policía Local de Albacete, donde se ha descubierto la placa que identifica como ‘Gimnasio Fran Escribano’ uno de los lugares de entrenamiento de los policías,

Ante familiares de Fran Escribano y los tres inspectores Mario Adolfo Rubio, Luciano Rosillo y Diego López, entre otros efectivos de la Policía Local, Reina ha asegurado que “era una cuestión de justicia rendir homenaje a quien fue un policía ejemplar, que nos dejó prematuramente hace poco más de dos años. Además, estoy seguro de que a él le gustará saber que un gimnasio lleva su nombre, porque fue un deportista ejemplar”.

Cabe recordar que en el Cross Popular Memorial Miguel Salcedo, que organiza cada año en La Pulgosa la Policía Local, uno de los trofeos que se conceden también lleva el nombre de Fran Escribano.