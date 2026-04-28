Las Fiestas del barrio de Fátima tendrá a como Pregonera

El barrio de Fátima celebrará sus fiestas 2026 con un programa de actividades que se desarrollará entre los días 8 y 13 de mayo, organizado por la Asociación Vecinal, e incluirá propuestas culturales, deportivas, musicales y de convivencia dirigidas a todos los públicos.

La programación arrancará el 4 de mayo con la inauguración del IV Memorial de Fotografía Francisco J. Gómez, centrado en el 75 aniversario de la Parroquia de Nuestra Señora de Fátima.

El acto institucional principal tendrá lugar el 8 de mayo con el pregón de fiestas, que será pronunciado por la cantante internacional y querida vecina del Barrio de Fátima, María de los Ángeles Rozalén Ortuño, “María Rozalén” y en el que se entregará el IV Galardón “María Marín”, ex aequo a la Parroquia de Ntra. Señora de Fátima y al Real Conservatorio Profesional de Música y Danza de Albacete, con motivo del 75º aniversario de ambas instituciones y su colaboración permanente con la asociación, además de reconocimientos a los Compañeros José Palacios y José Belmonte por su trayectoria en la Junta Directiva de la Asociación..

El sábado 9 de mayo concentrará gran parte de las actividades, con exhibiciones deportivas, un pasacalle de la Banda de Cornetas y Tambores de Santa María Magdalena, un encuentro vecinal y la celebración del I Concurso de Bandas Noveles “Fátima Rock”, organizado conjuntamente por la asociación vecinal y la asociación de mujeres Armma que se desarrollará en los jardines de Ismael Belmonte, donde también habrá una actuación musical del grupo Chuchugums.

Las actividades continuarán el 10 de mayo con propuestas familiares como chocolatada, juegos infantiles y una verbena popular, mientras que el día 11 habrá una actuación del grupo de teatro Talismán de la Asociación de Mujeres Fátima-Ensanche y a continuación, se celebrará una cata de cervezas; el 12 seguirán las fiestas con el concierto de Cámara del Real Conservatorio Profesional de Música y Danza de Albacete, y posteriormente con la presentación del libro “ProtABgonistas” del autor albaceteño Juan Antonio González.

Otro de los días muy importantes de las fiestas será el 13 de mayo, con la celebración de la misa y posterior procesión en honor a la Virgen de Fátima, patrona del barrio, acompañada por la Banda Sinfónica Municipal y la Cofradía de Santa María Magdalena.

El programa se completará con actividades posteriores como un torneo de ajedrez y actuaciones musicales organizadas por la asociación vecinal.

Desde la organización han destacado que el objetivo de estas fiestas es fomentar la participación vecinal, reforzar la convivencia y poner en valor el tejido social y comercial del barrio, teniendo como novedad un programa de fiestas digital e interactivo para dar la máxima publicidad a todos los comercios, asociaciones e instituciones colaboradoras.