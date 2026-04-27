El 73% de los profesionales ya usan IA para comunicarse en otros idiomas en el trabajo

La Inteligencia Artificial se ha integrado de forma acelerada en el entorno laboral, especialmente en todo lo relacionado con la comunicación en otros idiomas. Según el informe Languages at Work 2026, el 73% de los profesionales ya utiliza herramientas de IA para desenvolverse en contextos internacionales, lo que refleja un cambio estructural en la manera de trabajar y comunicarse en las empresas. Este uso creciente se concentra principalmente en tareas como la redacción de correos electrónicos, la traducción de contenidos o la preparación de mensajes en otros idiomas. La IA permite a los profesionales ganar agilidad, reducir errores y enfrentarse con mayor seguridad a situaciones cotidianas en entornos globales.

Su integración no solo responde a una cuestión de eficiencia, sino también a la necesidad de adaptarse a entornos laborales cada vez más internacionalizados, donde la comunicación en distintos idiomas forma parte de la operativa diaria.

“La Inteligencia Artificial se ha integrado rápidamente en el entorno laboral y ya forma parte del día a día en la comunicación en otros idiomas. Ayuda a escribir mejor y a reducir errores, pero no te enseña a defender una idea en una reunión ni a comunicar con confianza cuando realmente importa”, ha explicado Jorge Moreno, CEO y Cofundador de Twenix.

Pese a su rápida adopción, la percepción sobre sus límites es clara y el 80% de los empleados considera que estas herramientas no pueden sustituir el aprendizaje con profesores.

La principal razón es que, aunque la IA facilita aspectos técnicos del idioma, no logra cubrir dimensiones esenciales como la confianza al hablar, la capacidad de improvisación o la gestión de conversaciones complejas en reuniones o negociaciones. Elementos clave en el entorno profesional que siguen dependiendo del factor humano.

En esta misma línea, el 79% de los responsables de Recursos Humanos coincide en que la Inteligencia Artificial debe entenderse como un complemento dentro del proceso formativo. Su capacidad para personalizar el aprendizaje, corregir errores en tiempo real y ofrecer práctica constante la convierte en una herramienta de gran valor, pero siempre bajo el acompañamiento de formadores.

Este equilibrio está dando lugar a un modelo híbrido, en el que la IA actúa como acelerador del aprendizaje, mientras que los profesores aportan contexto, criterio y ayudan a transformar el conocimiento en una habilidad práctica.