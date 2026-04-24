Globalcaja inaugura nuevo oficia en Letur

Globalcaja ha inaugurado una nueva oficina en Letur, reforzando así su compromiso con la inclusión financiera y el desarrollo del territorio, en un acto que ha contado con la participación de su presidente y director general, Mariano León y Pedro Palacios, respectivamente, el delegado de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha en Albacete, Pedro Antonio Ruiz Santos, y el alcalde de Letur, Sergio Marín.

Con esta apertura, la entidad da un paso más en su modelo de banca cercana, garantizando el acceso a servicios financieros en municipios rurales y contribuyendo a fijar población y generar oportunidades en el entorno.

El presidente de Globalcaja ha subrayado que esta nueva oficina “responde a nuestra vocación de estar donde están las personas, especialmente en aquellos lugares donde nuestra presencia es clave para evitar la exclusión financiera y apoyar la vida en nuestros pueblos”.

Durante la inauguración, el director general ha destacado que “nuestro compromiso con el territorio no es solo una declaración de intenciones, es una realidad que se materializa en cada oficina, en cada profesional y en cada servicio que ponemos a disposición de nuestros clientes. Hasta ahora teníamos 120 oficinas en municipios de menos de 1.000 habitantes, ahora pasamos a tener una más, 121”.

Pedro Palacios ha agradecido la acogida de Letur y ha confiado en que la presencia de Globalcaja en el municipio que, hasta ahora carecía de servicios financieros presenciales, “contribuya a su desarrollo, desde el convencimiento de que juntos llegamos más lejos”.

Por su parte, el delegado de la Junta ha valorado la implicación de Globalcaja con Castilla-La Mancha, reconociendo el papel de la entidad como aliada de las administraciones en la cohesión social y territorial.

Igualmente, el alcalde de Letur ha agradecido a Globalcaja su implicación y colaboración cuando el municipio sufrió la DANA, aportando una donación de 125.000 euros que se destinó a personas que habían perdido su vivienda y a ayudar a los negocios de la localidad, así como restableciendo el servicio financiero a la localidad, primero instalando un cajero y ahora con esta oficina que está ubicada en la calle Albaycin, en pleno casco histórico del municipio.