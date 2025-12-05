Ya se conocen algunos de los artistas de Leturalma 2026

Leturalma lo prometió y vuelve con más fuerza que nunca en la que por calidad y variedad de su cartel será la edición más importante de su historia. Y qué mejor forma de echar un vistazo a su primer avance en el que destaca la presencia de artistas y bandas nacionales de la enorme categoría y máximo atractivo de Siloé, Camela, Leire Martínez, Sidecars, Sanguijuelas del Guadiana, Biznaga, Eskorzo, Porretas, Arcángel, Hoonine, Aldhara, Jaguayano y Wacheras en el Frenillo.

Además de un artista sorpresa por desvelar y las sesiones de los DJS Francho Herráiz, Piltra, DJ Peligro, Alcafly y Guateque Sonico y , por las calles de Letur , se podrá volver a disfrutar de la Ronda de Motilleja y de los Troveros del Sureste.

Y como todos los años para los más pequeños habrá teatro, magia música, etc.

De esta forma “el festival más bónico del verano” apuesta por el mejor pop-indie, el flamenco, el punk y el rock nacional y, por supuesto, por el sonido de las mejores bandas locales en su primer avance de cartel… ¡ATENTOS, HABRÁ MUCHO MÁS!

Los abonos ya están a la venta, en Ticketvip por solo 55 euros (+ gastos de gestión)