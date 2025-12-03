Condenada a prisión permanente revisable por matar a su bebé recién nacido en Albacete en 2023

La Justicia ha declarado culpable de un delito de asesinato a C.N.G. concurriendo la circunstancia agravante de parentesco del art 23 del Cp, a la pena de prisión permanente revisable, inhabilitación absoluta durante el tiempo de condena, privación de la patria potestad respecto de su hija A., prohibición de comunicarse y aproximarse a su hija A., a su domicilio, lugar de estudios, esté o no presente, así como cualquier lugar en que se encuentre o sea frecuentado por ella, a una distancia mínima de 500 metros, durante un plazo de 31 años, quedando en suspenso el régimen de visitas, comunicación y estancia que , en su caso, se hubiere reconocido en sentencia civil durante el cumplimiento de la pena y la medida de libertad vigilada durante 10 años, a cumplir con posterioridad a la pena de prisión.

En concepto de responsabilidad civil, la acusada indemnizará a A. en 50.000 euros y a P.R.M. en 100.000 euros, por la muerte de su hermano e hijo, cantidad a la que serán de aplicación los interés legales del art. 576 de la LEC.

Para el cumplimiento de la pena impuesta, es de abono a la acusada el tiempo que ha permanecido y permanezca privada provisionalmente de libertad por esta causa.

Contra esta sentencia cabe interponer recurso de apelación para ante la Sala de lo Civil y Penal del Tribunal Superior de Justicia de Castilla La Mancha, a interponer ante esta Audiencia Provincial en el plazo de diez días siguientes a la última notificación, y por alguno de los motivos previstos en el artículo 846 bis de la Ley de enjuiciamiento Criminal .

El jurado popular ya la había declarado culpable de asesinato en la Audiencia Provincial de Albacete por acabar con la vida de su bebé recién nacido al arrojarlo en una bolsa de basura en el municipio de Elche de la Sierra, así como que fue consciente y mantenía sus capacidades volitivas en todo momento, en contra de lo que ha intentado argumentar la defensa. La Fiscalía solicitaba la prisión permanente revisable para la condenada.