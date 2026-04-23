La profesora Ana Rivas Álvarez, nueva vicerrectora de Sostenibilidad e Infraestructuras de la UCLM

La catedrática de Ingeniería e Infraestructura del Transporte e ingeniera de Caminos, Canales y Puertos de la Universidad de Castilla-La Mancha (UCLM), Ana Rivas Álvarez, es la nueva vicerrectora de Sostenibilidad e Infraestructuras de la institución académica, tomando el relevo de Inmaculada Gallego Giner.

Acompañada por el rector, Julián Garde; la secretaria general, Isabel Gallego; y el Equipo de Gobierno de la UCLM, Ana Rivas asume sus nuevas funciones como vicerrectora de Sostenibilidad e Infraestructura, como ha dicho, con ilusión y con una gran labor forjada por parte de su antecesora, Inmaculada Gallego, quien deja el cargo por motivos personales.

El rector, haciendo alusión a la concesión de la licencia para la construcción del Campus Biosanitario en Ciudad Real, ha indicado que se cierra así un ciclo en el que le agradece a Inmaculada Gallego el trabajo realizado. “Con el inicio de las obras, se cierra la etapa de Inmaculada Gallego al frente del Vicerrectorado, en la que ha mantenido un compromiso firme con el proyecto”.

Este paso marca, al mismo tiempo, el inicio de una nueva fase que se materializará en el acto de colocación de la primera piedra del Campus Biosanitario, previsto para el próximo 27 de abril, y que señalará el comienzo de las obras.

La actividad docente e investigadora de Ana Rivas se centra en la planificación del transporte, la modelización del tráfico y la movilidad sostenible, con especial atención a las infraestructuras ferroviarias de alta velocidad y su impacto territorial. Directora del Grupo de Investigación en Transporte, Urbanismo y Ordenación del Territorio de la UCLM; desde 2025, es codirectora de la Cátedra Institucional de Transporte Sensible a la Demanda en Castilla-La Mancha. En el ámbito de la gestión universitaria, ha desarrollado una amplia trayectoria en la UCLM, donde ha sido subdirectora de Calidad Académica (2013-2017) y directora de la Escuela Técnica Superior de Ingeniería de Caminos, Canales y Puertos (2017-2025).