Formación sanitaria para más de 800 escolares en Hellín

Profesionales sanitarios de los Centros de Salud Hellín 1 y 2 de la Gerencia de Atención Integrada de Hellín, dependiente del Servicio de Salud de Castilla-La Mancha, han formado a más de 800 escolares de la ciudad en materias como alcohol, tabaco, bebidas energéticas, higiene bucodental, alimentación, higiene postural o primeros auxilios y RCP. Una iniciativa que se realiza en colaboración con el Centro Joven municipal.

El Programa Salud Joven se ha llevado a cabo durante el segundo trimestre en los institutos y colegios que lo solicitaron. En total, la formación en salud se ha impartido en 11 centros educativos, organizados en 45 grupos y para más de 800 alumnos y alumnas de Hellín.

Con el objetivo de implementar esta enseñanza en prevención y promoción de la salud, se han constituido varios grupos de trabajo multidisciplinares para ofrecer esta formación a los menores.

Estos equipos están compuestos por médicos, enfermeras, fisioterapeutas, matronas, higienistas bucodentales y residentes de Medicina y Enfermería Familiar y Comunitaria. Además, en los talleres también han participado estudiantes de Enfermería de la UCLM. En la edición de este año, el programa ha contado con la coordinación de Pilar Martínez, médico de familiar y comunitaria del Centro de Salud Hellín 2.

De manera periódica, se han celebrado reuniones preparatorias para la elaboración del material, recopilación y evaluación final del programa en el que se han impartido cerca de 50 charlas. Las próximas, y con las que concluirá el programa de este año, serán en mayo, y tendrán como protagonistas a las matronas de la GAI de Hellín, que hablarán sobre anticoncepción, una novedad formativa en este 2026.

El Programa Salud Joven, con más de una década de recorrido, sigue consolidándose como iniciativa de promoción de la salud entre los más jóvenes. Además de los profesionales de Atención Primaria, también participa la Delegación de Educación, incluyendo a orientadores y docentes, así como la Concejalía de Juventud del Ayuntamiento de Hellín y el Centro Joven municipal junto a asociaciones y colectivos locales como la Cruz Roja o la AECC.