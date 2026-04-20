La alfarería y la cerámica local, protagonistas en las Jornadas ‘Raíces y tradiciones artesanas’ de La Roda

El Ayuntamiento de La Roda celebrará el próximo domingo 26 de abril una nueva edición de las Jornadas de Turismo ‘Raíces y tradiciones artesanas’; una propuesta que tendrá lugar en la Posada del Sol y el Auditorio Municipal y que pretende poner en valor la riqueza del patrimonio artesanal local, con especial atención a la alfarería y la cerámica como señas de identidad del municipio.

La iniciativa ha sido presentada por la concejala de Turismo, María Ángeles García, junto a la técnico municipal Esther Collado, en un acto en el que han participado también representantes del sector artesano local, entre ellos el ceramista Luis Cebrián, así como otros profesionales vinculados a esta sector.

Durante la presentación, María Ángeles García, ha subrayado la importancia de continuar impulsando iniciativas que “refuercen la identidad local y el atractivo turístico del municipio”, destacando que “desde la Concejalía de Turismo vamos a seguir trabajando para que La Roda no sea un lugar de paso, sino un lugar donde quedarse, donde descubrir nuestro patrimonio y donde vivir experiencias auténticas. Estas jornadas son una oportunidad única para conectar con nuestras raíces y para sentir el orgullo de lo que somos, en este caso, de la mano de nuestros artesanos”.

Por su parte, el ceramista Luis Cebrián ha puesto en valor la implicación municipal en la organización de esta iniciativa, señalando que “es de agradecer la deferencia que el Ayuntamiento ha tenido con nosotros, porque La Roda es un gran pueblo, con grandes empresas, y la alfarería es un pilar fundamental de la cultura y de las tradiciones del pueblo”. Asimismo, destacó el carácter participativo de la jornada, explicando que “es una manera diferente de pasar el domingo, de acercarse a un oficio que, aunque se está perdiendo, es muy bonito y permite disfrutar del proceso creativo, enseñando a la gente cómo se hace una pieza desde el principio hasta el final”.

Finalmente, la técnico municipal Esther Collado ha animado a la ciudadanía a participar en esta propuesta, destacando que “invitamos a todos a disfrutar de una jornada especial con algo muy nuestro, que muchas veces no vemos o pensamos que se está perdiendo, pero que sigue vivo gracias al trabajo de los artesanos, algunos de ellos con varias generaciones dedicadas a este oficio”.

Estas jornadas reunirán a distintos productores locales como Artesanía Cebrián, Francisco Fernández García y Ciao Ceramics, en una muestra que permitirá a vecinos y visitantes conocer de primera mano el trabajo de los artesanos de La Roda, recorriendo a través de sus creaciones el pasado, el presente y el futuro de una actividad profundamente arraigada en la identidad cultural del municipio.

Durante la jornada se desarrollarán distintos talleres en los que el público podrá acercarse al proceso creativo, experimentar con las técnicas tradicionales y contemporáneas de la cerámica y la alfarería, y formar parte de la elaboración de piezas

Asimismo, se instalará una exposición de piezas artesanas cedidas por los propios participantes, que permanecerá abierta durante las semanas posteriores en la Posada del Sol. Como cierre de la programación cultural, el Auditorio Municipal acogerá por la tarde la representación teatral de ‘El Quijote’, a cargo del grupo Tumbalobos, con entrada libre mediante retirada previa de la invitación.